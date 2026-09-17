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PlayStation 5 14.0 güncellemesi yayında: En büyük yenilik PS5 Pro'ya geldi

Sony, PlayStation 5 için 14.0 sistem yazılımı güncellemesini yayımladı. Güncelleme tüm PS5 modellerine bazı küçük yenilikler getirirken, en dikkat çekici değişiklik ise PS5 Pro kullanıcılarını ilgilendiriyor.

PlayStation 5 14.0 güncellemesi yayında: En büyük yenilik PS5 Pro'ya geldi
Enes Çırtlık

PlayStation 5'in piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık altı yıl geçerken Sony, konsolun sistem yazılımını geliştirmeye devam ediyor. Şirket şimdi de 26.06-14.00.00, diğer adıyla 14.0 güncellemesini kullanıma sundu.

Yeni sürüm standart PS5 ve PS5 Pro için bazı arayüz ve kullanım kolaylığı iyileştirmeleri içeriyor. Ancak güncellemenin en önemli değişikliği, Sony'nin daha güçlü konsolu PlayStation 5 Pro'ya özel.

GELİŞTİRİLMİŞ PSSR ARTIK VARSAYILAN OLARAK AÇIK

14.0 güncellemesinin ardından PS5 Pro'daki “PSSR Görüntü Kalitesini İyileştirme” seçeneği otomatik olarak etkinleştiriliyor.

Böylece geliştirilmiş PSSR teknolojisi, yalnızca yeni sürümü doğrudan destekleyen oyunlarda değil, PSSR'ın önceki sürümü için hazırlanmış uyumlu yapımlarda da kullanılabiliyor. Sony'ye göre bunun sonucunda özellikle görüntü netliği ve ince detaylarda daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor.

Geliştirilmiş PSSR daha önce PS5 Pro'ya eklenmişti ancak kullanıcıların ilgili seçeneği manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyordu. 14.0 sürümüyle birlikte bu işlem artık otomatik gerçekleştiriliyor. İsteyen kullanıcılar özelliği Ayarlar > Ekran ve Video > Video Çıkışı bölümünden tekrar kapatabiliyor.

PSSR, Sony'nin makine öğrenmesinden yararlanan görüntü yükseltme teknolojisi olarak PS5 Pro'nun önemli özelliklerinden biri konumunda. Sistem, daha düşük dahili çözünürlükte oluşturulan görüntüyü yeniden yapılandırarak daha yüksek görüntü kalitesine ulaşmayı hedefliyor.

PlayStation 5 14.0 güncellemesi yayında: En büyük yenilik PS5 Pro ya geldi 1

SESLİ SOHBETLERDE KİMİN KONUŞTUĞU GÖRÜLEBİLECEK

Güncelleme standart PlayStation 5 kullanıcıları için de bazı yenilikler içeriyor. Bunlardan biri sesli sohbetlerle ilgili.

Oyuncular artık sohbet sırasında kimin konuştuğunu ekranda görebilecek. Özellik, kontrol merkezindeki sesli sohbet kartından etkinleştirilebiliyor ve konuşmacı göstergesinin ekrandaki konumu da değiştirilebiliyor.

WELCOME HUB'A COMMUNITY ACTIVITY EKLENDİ

Sony ayrıca Welcome Hub'a yeni Community Activity aracını ekledi.

Bu bölümde iki farklı görünüm bulunuyor. Trending Now, popülerliği hızlı şekilde artan 10 çok oyunculu oyunu veya oyun modunu gösteriyor. Top 10 ise kullanıcının ülke veya bölgesinde son bir haftanın en popüler 10 oyununu listeliyor.

Böylece oyuncular özellikle yeni çıkan veya büyük güncellemeler alan çok oyunculu yapımları doğrudan PS5 arayüzünden keşfedebilecek.

Sony ayrıca belirli ülkelerde Bluetooth'u tamamen kapatmaya yönelik özel seçenekte de değişiklik yaptı. Şirket bu özelliğin özellikle espor organizasyonları gibi çok sayıda kontrolcünün bulunduğu ortamlarda bağlantıları yönetmek amacıyla tasarlandığını belirtiyor.

PlayStation 5 sistem yazılımı 14.0, konsol internete bağlı olduğunda otomatik olarak indirilebiliyor. Güncelleme manuel olarak da kurulabiliyor.

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Sony PlayStation PlayStation 5 PlayStation 5 Pro
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