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iPhone’ları kilitleyen iOS 27 hatası sosyal medyada viral oldu!

iOS 27’de keşfedilen yeni bir yazılım hatası, birkaç hızlı kaydırma hareketiyle iPhone’un dokunmatik arayüzünü geçici olarak kullanılamaz hâle getirebiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan hata, telefonu yeniden başlatınca ortadan kalkıyor.

iPhone’ları kilitleyen iOS 27 hatası sosyal medyada viral oldu!
Enes Çırtlık

Apple’ın iOS 27 güncellemesini yayımlamasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken işletim sisteminde dikkat çekici bir hata ortaya çıktı. Kullanıcılar, Ana Ekran üzerinde yapılan belirli kaydırma hareketlerinin ardından iPhone’un arayüzünü geçici olarak kilitleyebildiklerini keşfetti.

Söz konusu hata sosyal medyada da hızla yayılırken bazı kullanıcıların bunu arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla kullandığı görülüyor. Neyse ki sorun cihazda kalıcı bir hasara yol açmıyor ve basit bir zorla yeniden başlatma işlemiyle telefon normale dönebiliyor.

iPhone’ları kilitleyen iOS 27 hatası sosyal medyada viral oldu! 1

IPHONE’UN DOKUNMATİK ARAYÜZÜ KULLANILAMAZ HÂLE GELİYOR

Hata, iOS 27 yüklü bir iPhone’da Bildirim Merkezi ile Denetim Merkezi’nin çok kısa aralıklarla açılmaya çalışılması sonucunda ortaya çıkabiliyor.

Hata tetiklendiğinde kilit ekranındaki kamera ve el feneri düğmeleri ekranın üst kısmında takılı kalabiliyor. Bununla birlikte kullanıcılar Ana Ekran sayfaları arasında geçiş yapamıyor ve uygulamalar açılmış olsa bile dokunmatik kontroller düzgün şekilde çalışmayabiliyor.

Sorun, telefonu normal yöntemle kapatmayı da zorlaştırıyor. Kapatma ekranındaki sürgü de dokunmatik girişlere yanıt vermeyebiliyor.

İşte hatanın ekran kaydı:

ÇÖZÜMÜ OLDUKÇA BASİT

Telefon bu duruma girdiğinde iPhone’u zorla yeniden başlatmak yeterli oluyor. Modern iPhone modellerinde bunun için ses açma tuşuna bir kez, ardından ses kısma tuşuna bir kez basılması ve sonrasında Apple logosu görünene kadar yan düğmenin basılı tutulması gerekiyor.

Yeniden başlatmanın ardından telefon normal şekilde çalışmaya devam ediyor ve şu ana kadar hatanın herhangi bir kalıcı veri kaybına veya donanım sorununa neden olduğuna dair bir bulgu bulunmuyor.

Hatanın her denemede ortaya çıkmadığı, kaydırma hareketlerinin oldukça kısa bir zaman aralığında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. 9to5Mac, sorunu iOS 27.0’ın yanı sıra yeni yayımlanan iOS 27.2 beta sürümünde de yeniden oluşturabildiğini belirtiyor.

Apple geçmişte de iOS’ta benzer şekilde cihaz arayüzünün geçici olarak kilitlenmesine neden olan hatalarla karşılaşmış ve bunları sonraki yazılım güncellemelerinde gidermişti. Bu nedenle söz konusu problemin de gelecek bir iOS güncellemesiyle düzeltilmesi bekleniyor.

Önemli not: Bu hatayı bilerek tetiklemek, cihazın geçici olarak kullanılamaz hâle gelmesine neden olabileceğinden deneme yapmanız önerilmemektedir.

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Apple iPhone iOS yazılım hata iOS 27
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