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PlayStation 5 işlemcisi bugün Sony tarafından doğrulandı

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TEKNOLOJİ  | 17.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

PlayStation 5 işlemcisi ile rakibine soğuk terler döktürecek gibi görünüyor. İşte PlayStation 5’in sunacağı yenilikler!

PlayStation 5 işlemcisi bugün Sony tarafından doğrulandı

Sony’nin önümüzdeki yıl satışa sunacağı PlayStation 5 hakkında bugün yeni bilgiler geldi. Sony tarafından doğrulanan PlayStation 5, özellikleri ile rakibine soğuk terler döktürecek gibi görünüyor. Peki, PlayStation 5 oyunculara neler sunacak? İşte Sony tarafından doğrulanan PlayStation 5 özellikleri!

PlayStation 5, AMD’nin üçüncü nesil işlemcisinden gücünü alacak. 8 çekirdekli 7nm üretim süreci ile üretilen AMD Zen 2 işlemcisinden beslenecek olan konsolda, Radeon Navi ailesinin özelleştirilmiş grafik birimi yer alacak. 3D sesi destekleyecek olan PS5, ses konusunda oyunlarda bir devrim yaratacak.

Konsolun depolama biriminde ise değişiklikler yapılacak ve PS4’ten daha fazla okuma/yazma hızı sunulacak. Muhtemelen HDD ile SSD şeklinde hibrit bir çözüm sunulacak.

Ayrıca son olarak PlayStation 5’te geriye uyumluluğun da olacağı açıklandı. Muhtemelen bu uyumluluk PlayStation 2’den PlayStation 4’e kadar yer alan oyunları kapsayacaktır. Son olarak PlayStation 5’in ışın izleme özelliğine sahip olacağını belirtelim.

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Playstation sony oyun PlayStation 5

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