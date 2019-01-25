PlayStation 5 nasıl olacak?

Sony, bu yıl E3 etkinliğine katılmayacağını açıklayarak 20 yılı aşkın olan bir geleneği bozmuştu. Sony’nin bu kararının ardından, firmanın PS5 için çalıştığı ve yeni nesil konsolunu kendi etkinliğinde 2019 bitmeden tanıtacağı söylenmeye başlanmıştı. Bugün ise PS5 hakkında ilk sızıntılar geldi.

@TUM_APISAK isimli Twitter kullanıcısı PS5 hakkında dudak uçuklatan bilgileri paylaştı. @TUM_APISAK’a göre; PS5’te AMD’nin ”Gonzolo” adını verdiği yeni nesil işlemcisi yer alacak. Gonzolo söylenen göre PlayStation 4’ün Jaguar işlemcisinden yüzde 50 daha hızlı olacak. 3.2 GHz hızında çalışacak olan bu işlemci AMD Zen 2 mimarisine sahip olacak.

PS5’in grafik birimi hakkında henüz bir bilgil bulunmuyor. Ancak bu yeni nesil konsolun Xbox One X’te olduğu gibi minimumda 12 GB RAM ile geleceğini düşünüyoruz. Xbox One X karşısında ezilen PlayStation 4 Pro, 2019’un sonunda PS5 ile muhteşem bir geri dönüş yapacak gibi görünüyor.

Henüz PS5’in fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu konsolun Türkiye’de 3.500 TL ila 4.000 TL arasında satılacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bakalım PS4 oyun fiyatlarının 500 TL olduğu günümüzde, PS5 oyun fiyatları ne kadar olacak?

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