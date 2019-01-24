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PlayStation 5 teknik özellikleri belli oldu!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

Sony'nin merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 hangi özelliklere sahip olacak? Gelecek yıl satışa sunması beklenen PlayStation 5'in bugünün konsollarından büyük farkları olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

PlayStation 5 teknik özellikleri belli oldu!

PS5’in çipleri, AMD’nin ‘Gonzalo’ kod adlı yeni nesil işlemcilerinden olacak. Cihazda, PS4 Pro gibi 8 çekirdekli işlemci bulunacak. Bu işlemciler muhtemelen yeni nesil AMD Zen 2 mimarisine sahip olacak. İşlemcilerin en kötü ihtimalle Zen+ mimarisine sahip olması bekleniyor.

Oyun konsolu her durumda PS4 Pro’dan çok daha üst düzey performansa sahip olacak. İşlemcilerin hızı ise 3.2 GHz civarında olacak.

Grafik işlemcisinin en az 1GHz hızında olacağı iddia edilirken, AMD’nin yeni geliştirdiği Navi mimarisini bu cihazda kullanıp kullanmayacakları henüz bilinmiyor. (DHA)

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