PlayStation 5 ve Xbox'ın 2020 fiyatı ne olacak?

Microsoft kısa süre önce düzenlenen The Game Awards 2019’da büyük bir sürpriz yaparak yeni nesil konsolunu tanıtmıştı. Xbox Series X ismi ile tanıtılan konsolun isminin yalnızca Xbox olacağı belirtildi.

Sony ise henüz PlayStation 5’i resmen tanıtmasa da konsol hakkında pek çok bilgi paylaştı. Nitekim paylaşılan bu bilgiler arasında konsolun teknik donanımı da yer alıyor.

Gerek Microsoft, gerekse de Sony yeni nesilde birbirine yakın güçte konsollarla karşımıza çıkacaklar. Yani iki konsol arasında güç açısından büyük bir dengesizlik söz konusu olmayacak. Zaten iki firma tarafından da açıklanan teknik özellikler listesi bu durumu net bir şekilde gözler önüne sermişti. Peki bu kadar yüksek teknik donanıma sahip cihazların bizlere maliyeti ne olacak? İşte oyun severlerin asıl merak ettiği konu bu? Yani PlayStation 5 ve Xbox 2020 fiyatı.

KONSOLLARDA ÇOK FAZLA KAR PAYI YOK



Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Hem Sony, hem de Microsoft konsollarını düşük kar marjları ile satışa sunuyorlar. Hatta bir ara Sony’nin PS4 satışlarından zarar ettiği de iddia edilmişti.