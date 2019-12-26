PlayStation 5 ve Xbox'ın 2020 fiyatı ne olacak?

Microsoft kısa süre önce düzenlenen The Game Awards 2019’da büyük bir sürpriz yaparak yeni nesil konsolunu tanıtmıştı. Xbox Series X ismi ile tanıtılan konsolun isminin yalnızca Xbox olacağı belirtildi.
Sony ise henüz PlayStation 5’i resmen tanıtmasa da konsol hakkında pek çok bilgi paylaştı. Nitekim paylaşılan bu bilgiler arasında konsolun teknik donanımı da yer alıyor.
Gerek Microsoft, gerekse de Sony yeni nesilde birbirine yakın güçte konsollarla karşımıza çıkacaklar. Yani iki konsol arasında güç açısından büyük bir dengesizlik söz konusu olmayacak. Zaten iki firma tarafından da açıklanan teknik özellikler listesi bu durumu net bir şekilde gözler önüne sermişti. Peki bu kadar yüksek teknik donanıma sahip cihazların bizlere maliyeti ne olacak? İşte oyun severlerin asıl merak ettiği konu bu? Yani PlayStation 5 ve Xbox 2020 fiyatı.
KONSOLLARDA ÇOK FAZLA KAR PAYI YOK
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Hem Sony, hem de Microsoft konsollarını düşük kar marjları ile satışa sunuyorlar. Hatta bir ara Sony’nin PS4 satışlarından zarar ettiği de iddia edilmişti.
Konsol satarken kar marjını yüksek tutan tek isim Nintendo. Zira Switch’in fiyatının PS4 ve Xbox One’dan fazla olduğunu göz önüne alırsak bu tezimizin doğruluğunu da ispatlayabiliriz. Keza maliyet analizi yapan bazı kaynaklar, Switch’in PS4 ve Xbox One’a oranla çok daha ucuz olduğunu ortaya koymuşlardı.
Neyse ki Sony ve Microsoft’un konsol satıp para kazanma gibi bir düşünceleri bulunmuyor. Bu iki şirketin asıl hedefi satılan oyunlar ve servis aboneliklerinden para kazanmak. Bu yüzden konsol fiyatlarını düşük tutarak olabildiğince geniş kitlelere erişmek istiyorlar.
Elbette bunu yaparken de sattıkları konsollardan çok büyük zarar etmemek zorundalar.
PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Şu aralar hem PlayStation 5 hem de Xbox 2020 fiyatı için bir takım dedikodular mevcut. Fakat ortada henüz kesinleşmiş bir iddia bulunmuyor. Genel kanı konsolların fiyatının 400 ile 600 dolar arasında olacağı yönünde. Nitekim yapılan analizler de bu fiyatları doğrular nitelikte.
Microsoft’un kısa süre önce açıkladığı teknik donanımın maliyeti yaklaşık olarak 450 dolar civarında. Üstelik bu maliyete Ar-Ge
çalışmaları ve reklam giderleri de dahil değil. Sadece cihazın içerisine konulan parçaların tutarından bahsediyoruz.
Muhtemelen Sony’nin maliyeti de 3 aşağı 5 yukarı Microsoft ile aynı seviyede olacaktır. Hal böyleyken yeni nesil konsolların da 500 dolar civarında fiyatlandırılması sürpriz olmayacaktır.
Elbette ABD’de 500 dolar olan bir konsol muhtemelen ülkemizde 4500 ile 5000 TL arasında fiyatlardan satılacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.
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