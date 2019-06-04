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PlayStation Plus zamlanacak

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TEKNOLOJİ  | 04.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

PlayStation 4’te multiplayer oyun oynamak için gerekli olan PlayStation Plus, uzun zamandır uygun fiyatlar ile hizmet veriyordu. Türkiye’de aylık 23,99 TL yıllık ise 179,99 TL’den hizmet veren PS Plus, bugün Japonya ve Avrupa ülkelerinde zamlandı.

PlayStation Plus zamlanacak

Avrupa bölgesinde olduğumuz için Euro ve Sterlin üzerinden alım yaptığımızdan dolayı bu zamlar bizleri de etkileyecek gibi görünüyor. Almanya ve Fransa’da 1 aylık PS Plus fiyatı 8,99 Euro, 3 aylık fiyatı 24,99 Euro ve 1 yıllık fiyatı ise 59,99 Euro’ya çıktı. Kuru direkt olarak çevirdiğimizde Türkiye’deki PS Plus aylık fiyatının 59,99 TL olacağını söyleyebiliriz.

Xbox Live Gold hizmeti uzun zamandır aylık 59,99 TL’den satılıyordu. Muhtemelen de PS Plus hizmeti de yaz bittikten sonra 59,99 TL olacaktır. Şimdilik PlayStation Türkiye cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini, zamlı fiyatları bizlere yansıtmama gibi ihtimallerinin de bulunduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation 4 playstation plus zam

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