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PlayStation Store indirimleri başladı

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TEKNOLOJİ  | 02.05.2019 09:29 | Son Güncelleme

Residen Evil 2, Tekken 7, KINGDOM HEARTS 3 ve NieR: Automata gibi yapımlarda büyük indirimler sizleri bekliyor.

PlayStation Store indirimleri başladı

Sony, PlayStation 4 sahiplerinin karşısına indirimler ile çıkmaya devam ediyor. Bu hafta düzenlenen Japon oyunlarında indirim kampanyasında; Residen Evil 2, Residen Evil 5, Residen Evil 6, Residen Evil 7, Tekken 7 ve KINGDOM HEARTS III gibi Japon yapımlar indirime giriyor.

Dijitale özel olan bu indirimde özellikle Resident Evil 2’nin fiyatı 179 TL gibi oldukça uygun bir seviyeye iniyor. Bazı oyunlarda PS Plus sahiplerine ekstra yüzde 10 indirim de sunan Sony, yine PlayStation sahiplerinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

-Resident Evil 2 – 179,00 TL
-Resident Evil 5 – 36,00 TL
-Resident Evil 6 – 36,00 TL
-Resident Evil 7 – 64,00 TL
-Tekken 7 – 79,00 TL
-KINGDOM HEARTS III – 200,33 TL
-NieR: Automata Game of the YoRHa Edition – 134,25 TL
-MONSTER HUNTER: WORLD – 84,00 TL
-ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – 179,00 TL
-SOULCALIBUR – 134,00 TL
-Persona 5 – 84,00 TL
-JUMP FORCE – 199,00 TL
-Nioh – 69,00 TL
-The Last Guardian – 84,00 TL
-DARK SOULS: REMASTERED – 114,00 TL
-DARK SOULS II: Scholar of the First Sin – 49,00 TL
-DARK SOULS III – 64,00 TL
-DRAGON BALL FİGHTERZ– 114,00 TL
-Shadow of the Colossus – 84,00 TL
-DRAGON QUEST XI: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE – 129,50 TL
-Yakuza 6: The Song of Life – 114,00 TL
-Yakuza Kiwami – 49,00 TL
-Yakuza Zero – 64,00 TL
-Shenmue I & II – 89,00 TL
-Metal Gear Solid V: The Definitive Experience – 36,00 TL
-SONIC FORCES – 64,00 TL
-Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – 89,00 TL
-ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner – MARS – 49,00 TL

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