PlayStation yarıyıl indirimleri

PlayStation, öğrencilerin karşısına çok güzel indirimler ile çıkıyor. Türkiye’de ilk satışa sunulduğunda 1.800 TL olan PS4 Pro‘nun yarıyıl indiriminde 3.800 TL olan güncel satış fiyatı 3.199 TL’ye düşüyor. Ayrıca PS4 1 TB ve Dualshock 4 bundle’ın fiyatı, bu kampanya ile 2.499 TL‘ye düşüyor.

14 Ocak 2019 – 21 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen bu kampanya kutulu oyunlar için geçerli olacak. Konsol ve aksesuar indirimleri ise tüm teknolojik mağazalarda geçerli olacak. Eğer 15 tatilde oyun oynamayı düşünüyorsanız; Spider-Man ve God of War indirimini mutlaka değerlendirmelisiniz.

İndirime giren konsol



PS4 Pro – 3.199 TL

PS4 1 TB + DualShock 4 – 2.499 TL

PS4 1 TB + Red Dead Redemption 2 – 2.499 TL

PS4 1 TB + FIFA 19 – 2.499 TL

PS4 1 TB + Call of Duty: Black Ops 4 – 2.499 TL

PS VR + PS VR Worlds + PS Camera – 1.799 TL

DualShock 4 – 329 TL

İndirime giren oyunlar



Marvel’s Spider-Man – 249 TL

God of War – 199 TL

Detroit: Become Human – 139 TL

Just Cause 4 – 299 TL

NBA 2K19 – 249 TL

WWE 2K19 – 219 TL

GTA V – 159 TL

NBA 2K Playgrounds 2 – 159 TL

Carnival Games – 139 TL

Gremlins 3 için çalışmalar hızlandı