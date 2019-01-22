PlayStation yarıyıl indirimleri

PlayStation, öğrencilerin karşısına çok güzel indirimler ile çıkıyor. Türkiye’de ilk satışa sunulduğunda 1.800 TL olan PS4 Pro‘nun yarıyıl indiriminde 3.800 TL olan güncel satış fiyatı 3.199 TL’ye düşüyor. Ayrıca PS4 1 TB ve Dualshock 4 bundle’ın fiyatı, bu kampanya ile 2.499 TL‘ye düşüyor.
14 Ocak 2019 – 21 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen bu kampanya kutulu oyunlar için geçerli olacak. Konsol ve aksesuar indirimleri ise tüm teknolojik mağazalarda geçerli olacak. Eğer 15 tatilde oyun oynamayı düşünüyorsanız; Spider-Man ve God of War indirimini mutlaka değerlendirmelisiniz.
İndirime giren konsol
PS4 Pro – 3.199 TL
PS4 1 TB + DualShock 4 – 2.499 TL
PS4 1 TB + Red Dead Redemption 2 – 2.499 TL
PS4 1 TB + FIFA 19 – 2.499 TL
PS4 1 TB + Call of Duty: Black Ops 4 – 2.499 TL
PS VR + PS VR Worlds + PS Camera – 1.799 TL
DualShock 4 – 329 TL
İndirime giren oyunlar
Marvel’s Spider-Man – 249 TL
God of War – 199 TL
Detroit: Become Human – 139 TL
Just Cause 4 – 299 TL
NBA 2K19 – 249 TL
WWE 2K19 – 219 TL
GTA V – 159 TL
NBA 2K Playgrounds 2 – 159 TL
Carnival Games – 139 TL
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