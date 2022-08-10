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PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı! Polis Akademisi PMYO başvuru sonuç ekranı

10.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PMYO ön başvuru sonuçları için geri sayım sona erdi. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ön başvuruları 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçlarını ilgiyle bekleyen polis adayları için, sonuçlar erişime açıldı. İşte PMYO Polis Akademisi ön başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı! Polis Akademisi PMYO başvuru sonuç ekranı

PMYO eğitim ve öğretim sürecini başarı ile tamamlayan adaylara, Polis Meslek Yüksekokulu önlisans diploması verilmektedir. Polis olabilmek içinse; "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır" açıklaması yapılmıştı. PMYO için başvurularını tamamlayan adaylar için sonuçlar erişime açıldı. Peki PMYO parkur sınavı ne zaman? İşte PMYO başvuru sonuçları ve sınav tarihleri...

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PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan PMYO başvuruları adayların erişimine açıldı.

PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PMYO NEDİR, KAÇ YIL?

PMYO, lise mezunlarına yönelik TYT sınavı ile alım yapan polis alımıdır, eğitim süresi 2 yıldır. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.

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PMYO MÜLAKAT VE SINAV TARİHLERİ 2022

PMYO Sağlık Kontrolü (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)
PMYO Fiziki Yeterlilik Parkur Sınavı (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)
PMYO Sözlü Mülakat Sınavı (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)
PMYO Sınav Sonuçları Açıklanması (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)

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PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

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