Pocophone F1 DxOMark puanı ile şaşırttı

Xiaomi’nin alt markası olan Pocophone, geçtiğimiz aylarda Pocophone F1 modeli ile karşımıza çıktıştı. Türkiye‘de de resmi olarak sunulan Pocophone F1, uygun fiyatına rağmen sunduğu üst düzey performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Her telefonda olduğu gibi Pocophone F1‘in de kamera performansı merak ediliyordu.

Akıllı telefonların kameralarını ve dijital fotoğraf makinelerini test eden DxOMark ekibi, bugün Pocophone F1‘i inceledi. Pocophone F1 DxOMark testinden ortalama 91 puan alarak, fiyatına göre oldukça iyi bir kamera deneyimi sunduğunu kanıtladı.

Pocophone F1, pozlama bölümünden 82, renk bölümünden 78, doku bölümünden 66 ve flaş bölümünden 87 puan almayı başardı. Toplamda fotoğraf bölümünde 92 puan alan Pocophone F1, video bölümünden ise 90 puan almayı başardı.

Pocophone F1‘de f/1.9 diyafram değerine sahip 12 Megapiksel + f/2.0 diyafram değerine sahip 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya sahip. Ön tarafta ise telefona f/2.0 değerli 20 Megapiksellik kamera eşlik ediyor.

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