Pocophone F1 DxOMark puanı ile şaşırttı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 31.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Pocophone F1 DxOMark puanı ile karşımıza çıktı. Xiaomi’nin alt markası olan Pocophone, F1 modeli ile kamera konusunda beklenenin üzerinde bir performans sergiliyor. İşte Pocophone F1 DxOMark puanı!

Pocophone F1 DxOMark puanı ile şaşırttı

Xiaomi’nin alt markası olan Pocophone, geçtiğimiz aylarda Pocophone F1 modeli ile karşımıza çıktıştı. Türkiye‘de de resmi olarak sunulan Pocophone F1, uygun fiyatına rağmen sunduğu üst düzey performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Her telefonda olduğu gibi Pocophone F1‘in de kamera performansı merak ediliyordu.

Akıllı telefonların kameralarını ve dijital fotoğraf makinelerini test eden DxOMark ekibi, bugün Pocophone F1‘i inceledi. Pocophone F1 DxOMark testinden ortalama 91 puan alarak, fiyatına göre oldukça iyi bir kamera deneyimi sunduğunu kanıtladı.

Pocophone F1, pozlama bölümünden 82, renk bölümünden 78, doku bölümünden 66 ve flaş bölümünden 87 puan almayı başardı. Toplamda fotoğraf bölümünde 92 puan alan Pocophone F1, video bölümünden ise 90 puan almayı başardı.

Pocophone-F1-DxOMark

Pocophone F1‘de f/1.9 diyafram değerine sahip 12 Megapiksel + f/2.0 diyafram değerine sahip 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya sahip. Ön tarafta ise telefona f/2.0 değerli 20 Megapiksellik kamera eşlik ediyor.

DxOMark Selfie testlerine başladı! İşte en iyi Selfie çeken telefonlar!

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Sadece Epic Games mağazasında satılacakSadece Epic Games mağazasında satılacak
Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pocophone F1 Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım

İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!

İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Tam 150 kilo! Gören bir daha bakıyor

Tam 150 kilo! Gören bir daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xbox Game Pass’e yeni oyunlar ekleniyor

Xbox Game Pass’e yeni oyunlar ekleniyor

Xperia XZ4 kamerası ile çok konuşulacak!

Xperia XZ4 kamerası ile çok konuşulacak!

Super Smash Bros. Ultimate 2.0.0 ile neler geliyor?

Super Smash Bros. Ultimate 2.0.0 ile neler geliyor?

Sadece Epic Games mağazasında satılacak

Sadece Epic Games mağazasında satılacak

Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?

Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?

Mercedes-Benz’in yeni Pick-Up canavarı Türkiye’de

Mercedes-Benz’in yeni Pick-Up canavarı Türkiye’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.