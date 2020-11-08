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Podolski'den Mesut Özil yorumu

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 08.11.2020 09:48 | Son Güncelleme

Antalyasporlu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ve Arsenal'den takım arkadaşı Mesut Özil'e İngiliz kulübünün büyük haksızlık yaptığını söyledi.

Podolski'den Mesut Özil yorumu

Kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Lukas Podolski Almanya Milli Takımı ve Arsenal'den arkadaşı Mesut Özil'e İngiliz kulübünde kadro dışında bırakılmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Podolski, Mesut Özil'in geçen yıllarda Arsenal'e çok önemli hizmetler ettiğini belirterek haksızlığa uğradığını söyledi. Podolski açıklamasında, "İşlerin arka planında neler oldu bilemiyorum ama o kötü bir şey yapmış olsa bile bunları haketmedi. Onun Arsenal için yaptıklarını düşününce durum daha da üzücü oluyor. Bu şekilde herkes kaybetmiş oluyor" sözlerini kullandı.

Özil'in hiç bir gerekçe ile kadro dışında kalmasını anlamadığını söyleyen Podolski, "Kulübüne veya takım arkadaşlarına hiç bir olumsuz davranışı olmadı. Bu birliktelik bu şekilde bitmemeli." diye konuştu.

Podolski 3 yıllık Arsenal macerasında 1 FA Cup şampiyonluğu yaşamış ve Mesut Özil ile birlikte forma giymişti.

(SPORX)

ÖZET | Kasımpaşa - Antalyaspor maç sonucu: 2-2ÖZET | Kasımpaşa - Antalyaspor maç sonucu: 2-2


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