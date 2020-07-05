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Podolski Trabzonspor karşısında yok

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 05.07.2020 18:32 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir maçında sağ arka baldırından sakatlanan Fraport TAV Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Lukas Podolski’nin, Trabzonspor maçında oynayamayacağı bildirildi.

Podolski Trabzonspor karşısında yok

Süper Lig’in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olmuştu. 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-beyazlılar bir de sakatlık şoku yaşadı. Medipol Başakşehir maçının 70. dakikasında topla rakip ceza sahasına giren Podolski, sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

Oyun alanını sedye ile terkeden yıldız futbolcunun sağ arka baldırında çekme olduğu, çekilecek MR’ının ardından sağlık durumunun belli olacağı belirtildi. 35 yaşındaki Podolski’nin Trabzonspor deplasmanında oynaması beklenmiyor.Podolski’nin kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 9 maçta, 2 gol, 3 asisti bulunuyor.

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