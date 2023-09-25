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Podyumda olmanın mutluluğunu kalça dansıyla gösterdi! Ashley Graham kıvrımlarını sergiledi

25.09.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda haftalarının aranan isimlerinden olan büyük beden model Ashley Graham süren moda etkinliklerinde podyumda boy gösterdi. Kıvrımlı kadınlara ilham olan Graham podyumda olmanın mutluluğunu ise iddialı elbisesiyle kalça dansı yaparak gösterdi.

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden Ashley Graham şu sıralar süren moda haftalarında podyumlarda boy gösteriyor.

'Beden olumlaması' akımını gündeme getirten ilk isimlerden olan 35 yaşındaki ünlü isim gençliğinde kıvrımları yüzünden zorbalığa maruz kalsa da şu sıralar podyumlarının dikkat çeken isimlerinden.

En çok aranan modeller arasında olan Graham Milano'da İlkbahar 2024 defilesini açtı.

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Kıvrımlı model podyumda olmanın mutluluğunu ise kalça dansı yaparak gösterdi.

ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, daha küçücük bir genç kızken model olarak çalışmaya başladığında vücudundan nasıl utandırıldığını anlatmıştı. Moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılıktan bahseden Ashley Graham, "Birlikte çalıştığım ilk fotoğrafçılardan biri anneme 'Ashley kilo verip 12 bedenden 6 bedene inerse sürekli çalışabilir' demişti" diyerek kendi bedeninden utanması gerektiğinin aklına daha o yaşta kazındığını itiraf etmişti.

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Ashley Graham moda yaşında

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