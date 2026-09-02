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Poğaçada mide yakan tehlike! Bazı işletmelerin kullandığı yöntemi açıkladı

Eskişehir'de uzun yıllar ziraat mühendisliği yaptıktan sonra unlu mamul sektörüne adım atan 61 yaşındaki Zeki Dönmez, unlu mamullerde kullanılan kalitesiz ve defalarca yakılmış yağların mide rahatsızlıklarına yol açtığını belirterek uyarılarda bulundu.

Poğaçada mide yakan tehlike! Bazı işletmelerin kullandığı yöntemi açıkladı
Gökçen Kökden

Ziraat mühendisi ve işletmeci Zeki Dönmez, unlu mamul üretiminde kullanılan malzemelerin kalitesine ve temizlik kurallarına dikkat çekti. Özellikle bazı işletmelerin tulumba tatlısı ve baklavada kullandıkları yağı defalarca yakarak hamur işlerinde değerlendirdiğini belirten Dönmez, tüketici sağlığının tehdit edildiğini ifade etti.

MİDE YANMALARININ SEBEBİ KALİTESİZ VE TEKRAR KULLANILAN YAĞLAR

Poğaçada mide yakan tehlike! Bazı işletmelerin kullandığı yöntemi açıkladı 1

Kötü ve kalitesiz yağ kullanımının insan sağlığına etkilerine değinen Zeki Dönmez, "Özellikle tulumba tatlısı yapan bazı firmalar, tatlıyı pişirdikleri yağı defalarca kullanıyor. Aynı şekilde baklava yağını da pişirip boşaltıyor, sonra tekrar pişiriyorlar. Yani pişmiş yağı tekrar tekrar kullanıyorlar. Tulumba yağının birkaç kez kullanıldıktan sonra poğaçalarda harmanlanması ya da kalitesiz yağ tercih edilmesi genelde mide yanmasına sebep oluyor. Mide yanmalarının asıl kaynağı tamamen bu kalitesiz ve yanmış yağların kullanılmasıdır" dedi.

'HAŞHAŞI KENDİ KÖYÜMDEN GETİRİYORUM'

Poğaçada mide yakan tehlike! Bazı işletmelerin kullandığı yöntemi açıkladı 2

Ürünlerinde kullandığı malzemelerin doğallığına vurgu yapan ve temizliğin kendileri için ön planda olduğunu söyleyen Dönmez, "Biz temizlik kurallarına son derece dikkat ediyoruz. Ürünlerimize konulan malzemenin ne çok fazla ne de çok az olması gerekir. Örneğin bazı yerlerde haşhaşın içerisine kepek ya da farklı karışımlar katabiliyorlar. Ben ürünlerimde kullandığım haşhaşı bizzat kendi köyümden, kendi mahsulümden getiriyorum. Böreklerimizin kıymasını dahi özenle seçiyoruz. Ürünlerimiz günlük ve tazedir" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir yemek
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