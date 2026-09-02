Trabzon'da toplanıyor, Bayburt'ta kurutuluyor! Çiftçinin şaşırtan sırrı

Fındık hasadının sürdüğü günlerde üreticiler, topladıkları ürünleri kurutmak için Bayburt’a taşıyor. Araklı’dan yola çıkan üreticiler, ürünlerini Bayburt’ta sererek güneşli havadan faydalanıyor.

Araklılı fındık üreticisi Yakup Alemdar, bölgelerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle fındıkları kurutamadıklarını söyledi. Fındığın yeterince kurumaması halinde yağlanıp bozulabileceğini belirten Alemdar, "Araklı’dan geldik. Bizim oralarda hava yağmurlu olduğu için fındığı kurutamıyoruz. Fındık kurumadığında yağlanabiliyor, bozulabiliyor. O yüzden biz de Bayburt’a gelelim dedik" dedi. Fındıkları yeni serdiklerini ve kurutma işleminin birkaç gün süreceğini aktaran Alemdar, "Biraz evvel geldik, fındığı yeni serdik. 3-4 gün buradayız. Fındık kuruduğunda tekrar memleketimize döneceğiz" diye konuştu.

TMO 255 LİRA AÇIKLADI, TÜCCAR 170-180 LİRADAN ALIYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonunda kabuklu fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç oranı üzerinden Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, Levant kalite için 250 lira olarak açıkladı. Yüzde 50’nin üzerindeki her bir randıman için kilogram fiyatına Giresun kalite fındıkta 5 lira 10 kuruş, Levant kalite fındıkta ise 5 lira ilave edilecek.

Kurutma işleminin ardından ürünlerini satışa hazırlayacak olan Hasan Hüseyin Alemdar, fındık fiyatlarının üretici açısından önemli olduğunu söyledi. Fındıklarının en iyi burada kurduğunu aktaran Alemdar, "Fındığı topladık. Hava muhalefeti nedeniyle kurutamıyoruz. Diğer müstahsillerde olduğu gibi bizler de fındığı kurutmak için Bayburt’a geldik. Nasip olursa 3-4 gün buradayız. Fındığımızı iyi bir fiyata satabilirsek inşallah seneyi bereketli bir şekilde kapatmış olacağız" diye konuştu.

TMO’nun açıkladığı fiyat ile tüccarların verdiği fiyat arasındaki farka değinen Alemdar, "TMO tarafından fındık fiyatı 255 lira fiyatı açıklandı. Fakat biz o paradan satamıyoruz. Tüccar 170-180 liralardan alıyor, bu çok düşük bir meblağ. İnşallah yine ofisin vermiş olduğu fiyata satarız da az zarar etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kurutma işleminin ardından fındıklarını temizleyip kentten ayrılacaklarını söyleyen Alemdar, "Burada fındığımızı da güzelce temizleyebilirsek inşallah buradan da ayrılacağız" dedi.

Bayburt’ta gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Alemdar, "Burada bizleri misafir eden Bayburt halkına teşekkür ediyoruz. Herkes selam veriyor, halimizi hatırımızı soruyor. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler de inşallah Araklı’da kendilerini ağırlamak isteriz" şeklinde konuştu.

ATA TOPRAĞINDA FINDIK HASADI YAPIYORLAR

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Trabzonlu üretici Muhammet Erdoğan, yaz aylarında Araklı Köprüüstü köyündeki fındık bahçelerine geldiklerini anlattı. Aile büyüklerini ziyaret ettiklerini ve çocuklarına köy kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Ata baba toprağımız Araklı Köprüüstü köyünde fındık bahçelerimiz var. Bunları toplamak için yazları Köprüüstü köyüne geliyoruz. Yazın babamızın mezarını ziyaret ediyoruz, anamızı ziyaret ediyoruz, büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızda da köy kültürünü yaşatmak için bu konulara dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Fındık hasadını ailece yaptıklarını ve bu süreci dinlenmek için de değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Fındığımız var, 500-600-800 kilo civarında topluyoruz. Eşimizle beraber tatilimizi yapıyoruz, kafamızı dinliyoruz, iş stresini atıyoruz" dedi.

Köprüüstü köyünde hava şartlarının fındıkları kurutmaya elverişli olmaması nedeniyle Bayburt’a geldiklerini söyleyen Erdoğan, "Köyümüzde havaların iyi olmadığından dolayı buraya geliyoruz. ‘Fındık Trabzon’da toplanır, Bayburt’ta kurutulur’ derler. Biz de o geleneği sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayburt’a ilk kez gelmediklerini belirten Erdoğan, "Geçen sene de buraya gelmiştik. Bugün dördüncü günümüz. Bugün Allah nasip ederse fındığımızı kaldırmayı düşünüyoruz, tüccara teslim edeceğiz" dedi.

Açıklanan fiyatı üretici açısından tatmin edici bulan Erdoğan, "Devletimizden de Allah razı olsun. Fiyatları 250 bandında açıkladılar. Tatmin edici bir meblağ. İnşallah bütün çiftçiye hayırlı olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır