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Pokemon efsanesi 21 yıl sonra geri dönüyor

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 07.01.2019 08:58 | Son Güncelleme

1998 yılında vizyona giren ilk Pokemon filmi, yaklaşık olarak 21 yıl aradan sonra tekrardan izleyiciyle buluşuyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Pokemon efsanesi 21 yıl sonra geri dönüyor

Tüm dünyada oldukça geniş bir seyirci kitlesine sahip olan Pokemon, 1998 yılında beyaz perdeye taşınmıştı. Pokemon The First Movie – Mewtwo Strikes Back tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle karşılanmıştı.

Şimdilerde 30 yaşına merdiven dayamış olan nesil için Pokemon’un apayrı bir yeri vardır. O zamanlarda ülkemizde de en çok izlenen çizgi filmlerden biri olan Pokemon, RTÜK tarafından yayından kaldırılmıştı.

Pokemon’u izledikten sonra kendisini Pikachu sanan bir çocuk camdan atlamış ve yaralanmıştı. Bu haberin hızlı bir şekilde yayılması RTÜK yetkililerini harekete geçirmiş ve Pokemon yayından kaldırılmıştı.

Pokemon’un ilk sezonunda yaşanan olayları konu edinen film, ülkemizde de vizyona girmişti. Mew ve Mewtwo arasındaki rekabete odaklanan ilk Pokemon filmi yaklaşık olarak 21 yıl aradan sonra tekrardan beyaz perdede boy gösterecek.

The Pokemon Company tarafından yapılan açıklamaya göre film 12 Temmuz’da gösterime girecek. Elbette yenilenen Pokemon filmi için ilk durak Japonya olacak. Filmin Avrupa ya da Amerika’da ne zaman gösterime gireceği henüz kesinleşmiş değil.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. İlk live-action tarzındaki Pokemon filmi Detective Pikachu, 10 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.

Film için yayınlanan ilk tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
pokemon film

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