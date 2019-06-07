Pokemon Sword ve Shield 15 Kasım’da raflardaki yerini alacak

Hali hazırda gelişim aşamasında bulunan pek çok Switch oyunu mevcut. Bunlardan en çok merak edileni ise Pokemon Sword ve Shield diyebiliriz.

Şimdiye kadar geliştirilmiş olan en kapsamlı Pokemon oyunu olan Sword ve Shield, yalnızca Switch için satışa sunulacak. Yani Nintendo’nun diğer taşınabilir konsollarına gelmeyecek.

Oyun Galar isimli bir bölgede geçecek. Pokemon Sword ve Shield’a ilk başladığınızda Grookey, Scorbunny ya da Sobble isimli 3 pokemondan birisini seçebileceksiniz. Diğer pokemon oyunlarında da olduğu gibi bu 3 pokemon ateş, su ve çimen türlerini temsil ediyorlar.

Nintendo hayli uzun bir süredir gelişim aşamasında bulunan oyunun 15 Kasım’da raflardaki yerini alacağını açıkladı. Ayrıca oyun için bir de tanıtım videosu yayınlandı.

Yayınlanan bu videoya buradan göz atabilirsiniz

