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Pokemon Sword ve Shield 15 Kasım’da raflardaki yerini alacak

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TEKNOLOJİ  | 07.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

Oyun sektörünün önemli isimlerinden biri olan Nintendo, şu aralar Switch için geliştirdiği özel oyunlara odaklanmış durumda. Malum, Nintendo Switch 3. parti geliştiricilerde çok fazla destek gören bir konsol değil. Zira yeni çıkan AAA tarzı yapımların neredeyse hiçbiri Switch’e gelmiyor. Hal böyle olunca, Nintendo’nun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.

Pokemon Sword ve Shield 15 Kasım’da raflardaki yerini alacak

Hali hazırda gelişim aşamasında bulunan pek çok Switch oyunu mevcut. Bunlardan en çok merak edileni ise Pokemon Sword ve Shield diyebiliriz.

Şimdiye kadar geliştirilmiş olan en kapsamlı Pokemon oyunu olan Sword ve Shield, yalnızca Switch için satışa sunulacak. Yani Nintendo’nun diğer taşınabilir konsollarına gelmeyecek.
Oyun Galar isimli bir bölgede geçecek. Pokemon Sword ve Shield’a ilk başladığınızda Grookey, Scorbunny ya da Sobble isimli 3 pokemondan birisini seçebileceksiniz. Diğer pokemon oyunlarında da olduğu gibi bu 3 pokemon ateş, su ve çimen türlerini temsil ediyorlar.

Nintendo hayli uzun bir süredir gelişim aşamasında bulunan oyunun 15 Kasım’da raflardaki yerini alacağını açıkladı. Ayrıca oyun için bir de tanıtım videosu yayınlandı.

Yayınlanan bu videoya buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Pokemon Sword Shield

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