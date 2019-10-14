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Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | 14.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Güçlü içeriği sayesinde birçok sağlık sorununda etkili olan polen, doğal bir takviyedir. İçinde 70'e yakın vitamin barındıran polenin faydaları saymakla bitmiyor. Arı poleni faydaları sayesinde sağlığınıza kavuşabilir, ve daha rahat bir yaşam geçirebilirsiniz. Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde dev bir arı çiftliği bulunan ve şehrin önde gelen arıcıları arasında yer alan Gökhan Küçüközen, içinde 70’e yakın vitamini barındıran polenin bilinmeyen yönlerini anlatarak, vücuttaki birçok dengesizliğe şifa olduğunu vurguladı.

POLENİN FAYDALARI NELERDİR?

Arısı ile meşhur Gökçeada’da ürettiği lezzetli ballarla ve aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren Gökhan Küçüközen, düzenli olarak kullanılması halinde birçok rahatsızlığa şifa olan polenin bilinmeyen yönlerini anlattı.

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Kabızlığı gideren, direk kana karışan, kilo aldırmayan ve düzenli olarak kullanıldığı zaman bağışıklık sistemini güçlendiren polenin birçok hastaya şifa olduğunu vurgulayan Küçüközen, tarifini verdiği bal şerbeti ile karıştırılarak tüketilmesi halinde bu ürünün vücuttaki birçok dengesizliği ortadan kaldırdığını ifade etti.

Aktarlarda ve marketlerde satılan kurutulmuş polenin bir etkisinin bulunmadığını, dipfrizde korunan polenin ise vücuda yüksek seviyede bir enerji verdiği vurgulayan Küçüközen, şu ana kadar müşterilerinden çok iyi geri dönüşler aldığını, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

ARI POLENİ NASIL YAPILIYOR?
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Açıklamalarına polenin ortaya çıkışını kısaca anlatarak başlayan Küçüközen, “Gün doğmadan önce, mesela ‘çiy düştü’ deriz yere. Çiy düşmediyse arı kursağını balla doldurur. Daha sonra gider çiçeğin özüne konar. Eğer çiy düşmediyse o kursağındaki balla karıştırıp poleni ayaklarına takar, kovana getirir. Arı, polenin her 2 tanesini yaklaşık 50 çiçeğe konarak getiriyor kovanın içine. Eğer kovanın içine getirmezse ana kraliçe yumurtlamıyor. Çünkü yavru ilk çıktığında polen tüketiyor, müthiş bir enerji sağlıyor ve iş yapmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

POLEN NASIL KULLANILIR?
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Polenin bilinmeyen özelliklerini paylaşarak bir de tarif veren Küçüközen, "Bunda 70’e yakın vitamin vardır. Vücutta ne kadar dengesiz bir şey varsa dengeler. Yalnız bunu sabahları aç karnına bir çay kaşığı kullanacağız. Eğer akşam kullanırsak uykusuzluk yapıyor. Müthiş bir enerji veriyor çünkü. Kahvaltıdan yarım saat önce su bardağının içine bir çorba kaşığı bal koyuyoruz. Üzerine de yarım su bardağı ılık su ilave ediyoruz. Parmağınız girecek şekilde cezvede ılıtın bunu. Ilık bal şerbetinin içine de bir çay kaşığı polen koyuyoruz. Ama bu polenin de dipfrizde olması lazım.
Kurutulmuş polenin bir anlamı yok. Aktarlarda veya marketlerde bulunan kurutulmuş polenler genelde ticari amaçlı kurutulurlar. Verdiğimiz tarifi güzelce karıştırıp içersek bu ne yapıyor? Kabızlığı gideriyor, mideyi yormuyor, direk kana karışıyor ve kilo da aldırmıyor. Düzenli olarak kullanıldığı zaman da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. En kötü ihtimalle gribi ayakta atlatmış olursunuz. Bahsettiğimiz bal şerbetinin içine bir çay kaşığı poleni koyup içerseniz vücutta patlamayı daha iyi yapıyor ve daha çabuk kana karışıyor. Poleni direk tüketirseniz kana karışması 2 saati buluyor. En iyisi poleni ılık bal şerbeti ile tüketmektir” şeklinde konuştu.

GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK İYİ OLDU
“Bunu düzenli kullandığımız zaman vücutta ne kadar dengesiz bir şey varsa dengeliyor” diyen Küçüközen, hamile kalamayan müşterilerinin bu ürün sayesinde çocuk sahibi olmaya hazırlandığını da dile getirerek, şunları kaydetti:

“Ben doktor değilim, bilimsel açıklamasını yapamayacağım ama bize bunun geri dönüşleri çok iyi oldu. Bir kavanoz yaklaşık 1,5-2 ay gidiyor bir kişiye. Neye iyi geldiğine bakacak olursak; mesela bir hastamız vardı bizim. Bayanda yumurtası sayısı azmış, küçükmüş. Bunu kullandıktan sonra büyüklük oranı 5,5’miş ama bu 8,5-11,5 aralığına kadar çıkmış. Bu sefer de çocuk tutmasına vesile oluyor. Şu an hastalarımızın 2 tanesine şifa oldu. Birisi 4 aylık hamile, diğeri de muhtemelen doğuma yaklaşmıştır.”

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