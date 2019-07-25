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Polis aracına çarpan bisikletli yaşlı kadın cezadan kaçamadı

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Ukrayna’da bisiklet süren yaşlı kadın, sağa dönüş yaptığı sırada karşısına çıkan polis aracını fark etti ancak paniğe kapılınca frene basmayı unuttu.

Polis aracına çarpıp, ön cama kafasını vurarak yere düşen kadına trafik cezası kesildi.

Olay, Zaporijya şehrinde 16 Temmuz tarihinde meydana geldi. Polis aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yolda bisiklet kullanan yaşlı kadın, sağa dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen polis aracıyla karşılaştı.

Bisikletli kadını fark eden polis memuru aracı durdururken, yaşlı kadın ise karşısına çıkan aracı fark etmesine rağmen paniğe kapılarak frene basmayı unuttu, polis aracına çarptı ve aracın ön camına kafasını vurarak yere düştü.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza anında polis aracının hareketsiz olması nedeniyle kadına, ‘trafik kurallarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis aracı ceza Ukrayna

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