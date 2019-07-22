Mynet Trend

Polis kılığında turistleri gasp eden İran uyruklu çete çökertildi

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 22.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, polis kılığına girerek yabancı uyruklu şahısları gasp eden İran uyruklu çeteyi Ankara'da düzenledikleri operasyona gözaltına aldı. Orta Doğu ülkesinden gelenleri gasp eden şahısların yakalanma anları polis kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli; TEM otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde yabancı uyruklu şahsın gasp edilmesi olayından yola çıkan Kocaeli Emniyeti, Arap Yarımadası ve Orta Doğu ülkelerinde gelen turistleri gasp eden İran uyruklu 4 kişilik çeteyi Ankara'da çökertti. Olay 17 Haziran günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş kurmak amacıyla Antalya'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan İran uyruklu bir şahıs, TEM otoyolu Kartepe kesiminde bulunan tesislerde kendilerini polis olarak tanıtan 4 şahıs tarafından durduruldu. Şahsın 5 bin dolar nakit parasını gasp eden şahıslar kaçtı. Şahsın şikayeti sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

GASP ETTİKLERİ PARALAR İLE LÜKS İÇİNDE YAŞADILAR

İnceleme sonrası olaya karışan aracın plakasını araştıran ekipler, şahısların Ankara'da olduklarını belirledi. Tespit üzerine operasyon başlatan Kocaeli polisi, 18 Temmuz günü Ankara Gölbaşı'nda düzenledikleri operasyonda 3 şahsı seyir halindeki aracı durdurarak, diğer şahsı ise kiraladıkları evde yakaladı. Gasp ettikleri paralar ile lüks restoran ve gece kulüplerinde eğlendikleri belirlenen 1'i Türk 3'ü İran uyruklu 4 kişiyi gözaltına alındı.

'TÜP BEBEK TEDAVİSİ YAPACAĞIZ' DEYİP 2500 DOLAR GASP ETTİLER

Yakalanan S.S. (30) ve İran uyruklu M.M. (31), A.I. (34) ve A.J. (46) adlı şahıslar, sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürüldü. Şahısların yapılan incelemesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısların araçlarını durdurdukları, haklarında ihbar olduğunu, araçlarında sahte para taşıdıklarının belirlendiğini söyleyerek mağdurları gasp ettikleri belirlendi. Şüphelilerin yıl içerisinde İstanbul'da 3 ayrı olayda Kuveyt, Kazak ve Özbek uyruklu yabancı şahısları gasp ettikleri, Ankara'da ise benzer şekilde 5 ayrı olaya karıştıkları, Afganistan uyruklu bir şahıstan tüp bebek tedavisi yapmak için 2 bin 500 dolar para aldıktan sonra kayıplara karıştıkları tespit edildi. Şahıslardan S.S.'nin ise benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şahıslar, mağdurların kendilerini teşhis etmeleri sonrasında tamamlanan işlemlerin ardından suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildiler.

İRANLI ÇETENİN YAKALANMA ANLARI POLİS KAMERASINDA

Öte yandan 4 kişilik çetenin yakalanma anları ise polis ekiplerince kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan 1'i kiraladıkları eve girerken, diğer 3 şahıs ise trafikte durdurulan lüks bir araç içinde polis ekiplerince gözaltına alınıyor.

PARTNERZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de bulduZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de buldu
NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!
Bu dondurmanın bir topu 100 lira Bu dondurmanın bir topu 100 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli çete yakalanma anı

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılmaz olay! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İnanılmaz olay! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

1 milyon takipçisi vardı... Eşiyle birlikte baskında yakalandı

1 milyon takipçisi vardı... Eşiyle birlikte baskında yakalandı

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti!

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti!

Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzel ülkeme bak hele orta doğu turistlerini iran mafyası gasp ediyor dingonun ahırına döndü
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da doktor ve hemşirelere saldıran 3 kız kardeşin yargılanmasına başlandı

'Babamı bu ellerle mi öldürdün' diyerek saldırmışlardı! O olayda yeni gelişme

NASA'yı pişman eden haber! Yanlışlıkla stajyere kaptırdıkları görüntüler 1,8 milyon dolara satıldı!

NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!

Bu dondurmanın bir topu 100 lira

Bu dondurmanın bir topu 100 lira

Kadırga Yaylası'nda 557 yıllık üstü açık camide namaz geleneği yaşatılıyor

Burada namaz kılarken yağmur yağmıyor

Caretta caretta üreme alanında drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Tepki çeken olayın cezası belli oldu

Baba, oğlunun kaza yaptığı yere 'Aferin size' diye alkış tutarak geldi

Babadan kaza yapan oğluna 'ilginç' sitem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.