Polis kılığında turistleri gasp eden İran uyruklu çete çökertildi

Kocaeli; TEM otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde yabancı uyruklu şahsın gasp edilmesi olayından yola çıkan Kocaeli Emniyeti, Arap Yarımadası ve Orta Doğu ülkelerinde gelen turistleri gasp eden İran uyruklu 4 kişilik çeteyi Ankara'da çökertti. Olay 17 Haziran günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş kurmak amacıyla Antalya'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan İran uyruklu bir şahıs, TEM otoyolu Kartepe kesiminde bulunan tesislerde kendilerini polis olarak tanıtan 4 şahıs tarafından durduruldu. Şahsın 5 bin dolar nakit parasını gasp eden şahıslar kaçtı. Şahsın şikayeti sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

GASP ETTİKLERİ PARALAR İLE LÜKS İÇİNDE YAŞADILAR

İnceleme sonrası olaya karışan aracın plakasını araştıran ekipler, şahısların Ankara'da olduklarını belirledi. Tespit üzerine operasyon başlatan Kocaeli polisi, 18 Temmuz günü Ankara Gölbaşı'nda düzenledikleri operasyonda 3 şahsı seyir halindeki aracı durdurarak, diğer şahsı ise kiraladıkları evde yakaladı. Gasp ettikleri paralar ile lüks restoran ve gece kulüplerinde eğlendikleri belirlenen 1'i Türk 3'ü İran uyruklu 4 kişiyi gözaltına alındı.