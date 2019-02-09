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Polis sorguya yılanla girdi, ülke ayağa kalktı

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DÜNYA  | 09.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

Endonezya'da polis, sorguya yılanla girdi. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ülke ayağa kalkarken, Emniyet sorgu için özür diledi.

Polis sorguya yılanla girdi, ülke ayağa kalktı

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Jayawijaya bölgesinde hırsılık suçlamasıyla karakola getirilen Papua kökenli ismi açıklanmayan kişinin, polis sorgusunda vücudunun yılan ile sarılmış korkunç görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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EMNİYET ÖZÜR DİLEDİ

Olaya karışan görevlilerin, suçunu itiraf etmesi için şüpheliyi yılan ile korkuttuğu belirtilirken, Papua Emniyet Sözcüsü Ahmet Mustafa Kemal yaptığı açıklamada, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve yaşanan bu durumdan özür dilediklerini bildirdi.

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Jayawijaya Emniyet Müdürü Tonny Ananda Swadaya da olaya karışan güvenlik yetkililerinin başka bölgelere gönderileceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
emniyet Endonezya polis yılan

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