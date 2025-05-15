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Polis spa merkezine baskın yaptı! Bakın nereden 23 milyon TL çıktı

Yasa dışı bir spa merkezine düzenlenen baskınında 2025 model bir Tesla Model Y, Rolex ve Cartier marka lüks saatlerin yanında 23 milyon TL de çıktı. Şüpheliler bakın o kadar parayı nerede saklamış...

Polis spa merkezine baskın yaptı! Bakın nereden 23 milyon TL çıktı

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Edison kasabasında yasa dışı bir spa merkezine düzenlenen baskında büyük bir pelüş ayının içine dikilmiş halde tam 600 bin dolar (yaklaşık 23 milyon TL) para ele geçirildi.

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Sözcü'nün derlediği habere göre, 47 yaşındaki Daniela Diienno'nun sahibi olduğu "Bliss Spa" adlı işletmeye yaklaşık bir yıl süren gizli soruşturmanın ardından baskın düzenlendi. Polis, 600 bin dolara ek olarak 2025 model bir Tesla Model Y, Rolex ve Cartier marka lüks saatlere de el koydu.

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Spa sahibinin banka hesaplarında bulunan 104 bin 373 dolar daha tespit edilerek el konulan toplam tutar, kasaba tarihinin en büyük mal varlığına el koyma vakası oldu.

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Anahtar Kelimeler:
SPA dolar
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