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Polise direnen sürücü aracın üstünde otoparka götürüldü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut Saka, aracının üzerine çıkarak 15 dakika boyunca polise direndi. Mesut Saka tüm uyarılara rağmen araç üzerinden inmeyince, aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesilirken, o anlar kameralara yansıdı.

Polise direnen sürücü aracın üstünde otoparka götürüldü

UBER aracıyla korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen Mesut Saka., öğle saatlerinde Levent'ten aldığı Rus yolcuyla Etiler yönüne seyir halindeyken trafik polisleri tarafından durduruldu. Aracının bağlanacağını anlayan sürücü, aracının üzerine çıkarak polise direndi. 15 dakika boyunca polisin tüm uyarılarına rağmen araç üzerinden inmeyen Mesut Saka aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesildi. Ceza puanı sınırı aşılması nedeniyle ehliyetine de el konuldu. Araç ise 2 aylığına bağlandı.

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Mesut Saka da bu sırada telefonuyla çekim yaparak o anları kaydetti. Görüntülerde Mesut Saka üzerinden ayrılmadığı aracıyla çekiciye yükleniyor. Bu sırada 'Haksız yere aracımı bağlıyorlar' diye bağıran sürücü, çekici üzerinde otoparka kadar gidiyor.

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Kaynak: DHA

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istanbul Beşiktaş

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