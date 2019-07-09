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Polisi görünce vitesi geriye taktılar

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Edirne'de tek yön trafik akışının sağlandığı tarihi taş köprülerdeki denetimi fark eden bazı sürücüler polisten geri manevrayla kaçmaya çalıştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tek yön trafik akışının sağlandığı tarihi köprülerde kural ihlali denetlemesi yaptı.

Tarihi köprüler Yalnızgöz ve Saraçhanane köprülerinde denetim için bekleyen ekipler, kural ihlaliyle köprüden geçen pek çok sürücüyü yakaladı. Polisi fark eden bazı sürücüler ise geri manevrayla kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri ters yönde seyreden 23 araca 26 bin 831 lira para cezası kesti. Denetimde 1 araç trafikten men edildi, 1 sürücünün ehliyeti iptal edildi ve çeşitli suçlardan aranması olan 1 zanlı da yakalandı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne taş köprü trafik polisi ters yön

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