Polisler eve girdi, karşılaştıkları manzara kan dondurdu! Yıllarca kilitlenmiş, konuşmayı bile bilmiyor

Brezilya'da polis aldığı ihbar üzerine hayatının tamamını pis bir odada geçirdiği iddia edilen 6 yaşında bir çocuk buldu. Haber ajansı Universo Online'ın haberine göre, anne ve baba tutuklandı.

KONUŞMAYI BİLE BİLMİYOR

Yürek burkan fotoğrafta, lekeli bir duvar ve tek bir asık suratlı oyuncak ayı görülüyor. Polis, kızın hiç okula gitmediğini ve aşılarının da yapılmadığını tespit etti. Ancak en şaşırtıcı olanı, hiç konuşmayı öğrenememiş olmasıydı. Hiç yıkanmadığı görülen kız çocuğunun sıvıyla beslendiği belirtildi.

Çocuk koruma danışmanı Ligia Guerra, "Kız çok ilgisizdi ve her şeye gözlerini kaptırıyordu." dedi. Dehşet evinden kurtarılan kız çocuğu, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldıktan sonra çocuk yurduna yerleştirildi.

Polis şefi Renata Zanin, annenin "durumun ciddiyetini kavrayamadığını" söyledi. Annenin sorguya çekildiğinde "kaçamaklı cevaplar verdiğini" ve "hiçbir pişmanlık göstermediğini" de sözlerine ekledi.