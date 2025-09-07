Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Polisler eve girdi, karşılaştıkları manzara kan dondurdu! Yıllarca kilitlenmiş, konuşmayı bile bilmiyor

Brezilya'da Sao Paulo eyaletine bağlı Sorocaba kentindeki eve sağlık kontrolü yapmak üzere giden görevliler karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı. Bir odada kilitli duran 6 yaşındaki bir kız çocuğu bulundu. Anne ve baba gözaltına alındı.

Polisler eve girdi, karşılaştıkları manzara kan dondurdu! Yıllarca kilitlenmiş, konuşmayı bile bilmiyor

Brezilya'da polis aldığı ihbar üzerine hayatının tamamını pis bir odada geçirdiği iddia edilen 6 yaşında bir çocuk buldu. Haber ajansı Universo Online'ın haberine göre, anne ve baba tutuklandı.

KONUŞMAYI BİLE BİLMİYOR

Yürek burkan fotoğrafta, lekeli bir duvar ve tek bir asık suratlı oyuncak ayı görülüyor. Polis, kızın hiç okula gitmediğini ve aşılarının da yapılmadığını tespit etti. Ancak en şaşırtıcı olanı, hiç konuşmayı öğrenememiş olmasıydı. Hiç yıkanmadığı görülen kız çocuğunun sıvıyla beslendiği belirtildi.

Polisler eve girdi, karşılaştıkları manzara kan dondurdu! Yıllarca kilitlenmiş, konuşmayı bile bilmiyor 1

Çocuk koruma danışmanı Ligia Guerra, "Kız çok ilgisizdi ve her şeye gözlerini kaptırıyordu." dedi. Dehşet evinden kurtarılan kız çocuğu, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldıktan sonra çocuk yurduna yerleştirildi.

Polisler eve girdi, karşılaştıkları manzara kan dondurdu! Yıllarca kilitlenmiş, konuşmayı bile bilmiyor 2

Polis şefi Renata Zanin, annenin "durumun ciddiyetini kavrayamadığını" söyledi. Annenin sorguya çekildiğinde "kaçamaklı cevaplar verdiğini" ve "hiçbir pişmanlık göstermediğini" de sözlerine ekledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünde davetlilerden gelin ve damattan skandal istek! Düğünde davetlilerden gelin ve damattan skandal istek!
Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldıDubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Kan donduran olay! Yıllarca kilitlenmiş, konuşmayı bile bilmiyor

Kan donduran olay! Yıllarca kilitlenmiş, konuşmayı bile bilmiyor

İnternetten aldığı şampuan kabusu yaşattı!

İnternetten aldığı şampuan kabusu yaşattı!

Düğünde davetlilerden gelin ve damattan skandal istek!

Düğünde davetlilerden gelin ve damattan skandal istek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.