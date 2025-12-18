Mynet Trend

Polisten kaçarken drona yakalandı: Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çekildi! "Gafil avlandım"

Kırıkkale'de dron destekli trafik denetiminde uyarı levhasını fark edip aracın yolcu kapısından inen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kameralardan kaçamadı. 18 bin 677 lira idari para cezasına çarptırılan sürücünün, "Gafil avlandım" diyerek ceza makbuzu ve trafik polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkat çekti.

Polisten kaçarken drona yakalandı: Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çekildi! "Gafil avlandım"

Kırıkkale'de dron destekli trafik denetimlerinde ilginç anlar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Millet Bulvarı'nda dronla denetim gerçekleştirdi. Denetim uyarı levhasını fark eden 17 yaşındaki sürücü Umut Tursun, aracını park ederek yolcu kapısından indi ve ehliyetli bir arkadaşını telefonla aradı. O anlar dron kamerasıyla anbean kaydedildi.

Polisten kaçarken drona yakalandı: Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çekildi! "Gafil avlandım" 1

YENİ ALDIĞI ARACIN BAŞINA İLK KEZ GEÇEN SÜRÜCÜ, İLK CEZASINI DA YEDİ

Uygulama noktasından yapılan anons üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Yeni aldığı aracı ilk kez kullanan Umut Tursun'a 18 bin 677 lira idari para cezası uygulanırken, ceza makbuzunu tutarak polislerle hatıra fotoğrafı çektirmek istemesi ve ardından sigara talebinde bulunması dikkat çekti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Polisten kaçarken drona yakalandı: Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çekildi! "Gafil avlandım" 2

"NAZAR DEĞDİRDİLER"

Dron denetiminde yakalanan Tursun, yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Ceza sonrası konuşan Tursun, denetimi fark ettiğini ancak dron kamerasından tespit edildiğini belirterek, "İlk cezamızı yedik. İyi güzel araca biniyorduk, ehliyetsiz nazar değdirdiler. İşten çıktım, gece çalışıyorum, buraya geldik cezayı yedik. Hiçbir işe de yaramadı. 18 bin 677 lira ceza biraz ağır oldu" dedi.

Polisten kaçarken drona yakalandı: Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çekildi! "Gafil avlandım" 3

"GAFİL AVLANDIM"

Ehliyetsiz araç kullanmanın yanlış olduğunu kabul eden Tursun, "Bugün kullandım arabayı, onda da yakalandım. Tabelayı görünce önüne durdum. Dron tespit etmiş. Ben ‘buradan geri gideyim' diye düşündüm, bu kez kameradan ceza yeriz dedim. Geri geri çıkıp Yeni Mahalle'nin içine girseydim cezayı yemezdim, kaçardım. Burada yakalandım, gafil avlandım" ifadelerini kullandı.

Polisten kaçarken drona yakalandı: Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çekildi! "Gafil avlandım" 4

Ceza işlemleri sırasında sigara talebinde bulunduğunu anlatan Tursun, aracının satılık olduğunu belirterek, "Araba da satılık, isteyene gider, dosta yarar. 150 bin lira. Motoru, şanzımanı sıfır, iki hafta önce yapıldı. Araba ilanda zaten. Şasede işlem yok, kapı içlerinde biraz çürük var" dedi.

Polisten kaçarken drona yakalandı: Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çekildi! "Gafil avlandım" 5

Polisten kaçarken drona yakalandı: Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çekildi! "Gafil avlandım" 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

