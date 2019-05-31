Polisten kurallara uymayan sürücüye görülmemiş ceza

Malatya Nasuhi Caddesinde yaşanan olayda polis ekipleri, aracını yasak yere park eden ve ehliyetini vermeyen sürücüyü öyle bir cezalandırdı ki, görenleri şaşırttı.

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Amatör kameraya da yansıyan bu anlarda polis, megafonla anons yaparak, sürücünün yaptığı yanlışı söyleyerek herkese rezil etti. Polisin verdiği cezaya sinirlenen sürücü ise anons yapan polisin üzerine yürüdü.

Polis ile sürücü arasında yaşanan gerginlik diğer polislerin araya girmesiyle sona erdi.

(İHA)

