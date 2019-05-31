Mynet Trend

Polisten kurallara uymayan sürücüye görülmemiş ceza

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Malatya’da yanlış park eden ve ehliyetini vermeyen sürücü polisi çileden çıkardı. Polis, elindeki megafon ile anons ederek, sürücüyü rezil etti.

Malatya Nasuhi Caddesinde yaşanan olayda polis ekipleri, aracını yasak yere park eden ve ehliyetini vermeyen sürücüyü öyle bir cezalandırdı ki, görenleri şaşırttı.

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Amatör kameraya da yansıyan bu anlarda polis, megafonla anons yaparak, sürücünün yaptığı yanlışı söyleyerek herkese rezil etti. Polisin verdiği cezaya sinirlenen sürücü ise anons yapan polisin üzerine yürüdü.

Polis ile sürücü arasında yaşanan gerginlik diğer polislerin araya girmesiyle sona erdi.

(İHA)

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Dalaran Soygunu dördüncü bölüm yayındaDalaran Soygunu dördüncü bölüm yayında
Canını zor kurtardı!Canını zor kurtardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya sürücü polis

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediyenin borcunu ilçedeki billboardlara astırdı

Belediyenin borcunu ilçedeki billboardlara astırdı

Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif

Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Olay paylaşım: Boşanmak işin en kolay kısmı...

Olay paylaşım: Boşanmak işin en kolay kısmı...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dalaran Soygunu dördüncü bölüm yayında

Dalaran Soygunu dördüncü bölüm yayında

İşçiler, devrilen 32 tonluk kolondan son anda kurtuldu

Canını zor kurtardı!

Sultangazi’de darp ettiği kadını otomobilden attı

Darp ettiği kadını otomobilden attı

Sivrisineklere karşı önlem: Mantar!

Sivrisineklere karşı önlem: Mantar!

Uyuyan Suudi Prens 14 yıl sonra başını oynattı

14 yıl sonra başını oynattı!

Yok böyle şaka! Korkudan ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.