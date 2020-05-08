Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Polisten saklanan şüpheli gaz çıkartınca olanlar oldu

Polisten saklanan şüpheli gaz çıkartınca olanlar oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Çalıların arasına gizlenerek polisten kaçmaya çalışan şüpheli, yüksek sesle gaz yaparak kendini ele verdi.

Polisten saklanan şüpheli gaz çıkartınca olanlar oldu

Kimliği bilinmeyen şüpheli 7 Mayıs’ta İngiltere Nottinghamshire yakınlarındaki bir ormanlık alana kaçmıştı. İki farklı suçtan arandığı belirtilen kişi, polisler tarafından fark edilerek gözaltına alındı.

Facebook’ta Nottinghamshire Polisi tarafından yapılan açıklama, şüphelinin nasıl yakalandığını da gözler önüne serdi.

Polis, açıklamasında; “Aranan şahıs neredeyse rüzgar gibi kaçıyordu. Ancak sabahın erken saatlerinde aranan şahıs ele geçirildi. Şahsı ele geçiren polis ‘onu neredeyse elden kaçırıyorduk, ama çok yüksek bir gaz çıkarma sesi duydum ve sesi takip ederek çalılıklara ulaştım’ “ dedi.

1

Bu olay bölge sakinlerini oldukça eğlendirdi. Bazıları “Polislerde iyi bir burun var” yönünde yorumlarda bulundu. Aranan kişi, saklandığı tespit edilen başka bir adamla birlikte yakalandı.

Bölge polisi, 35 yaşında olan şüphelinin mahkemeye çıkarak tutuklandığını, yakalanan diğer şahsın ise başka suçlamalar nedeniyle tutuklandığını belirtti.

2

Bu olay, son yıllarda şüphelilerin gaz çıkararak saklandıkları yerde bulunmasının ilk örneği değil.

2019 Temmuz’unda Missouri’de polis memurları, aranan şahsın yüksek sesle gaz çıkarması sonucu çıkan kokuyu takip ederek şüpheliyi yakalamıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Erkeklerin kara kutusu: Bakımsız ayakları!Erkeklerin kara kutusu: Bakımsız ayakları!
R harfi ile kaç tane hayvan sayabilirsiniz? R harfi ile kaç tane hayvan sayabilirsiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Araştırmalara göre virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşabiliyor

Araştırmalara göre virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşabiliyor

Arıların, yuvalarına giren katil eşek arısını öldürdüğü görüntüler kan dondurdu

Arıların, yuvalarına giren katil eşek arısını öldürdüğü görüntüler kan dondurdu

Yıllardır kendi bulduğu bu tarif sayesinde hastalanmıyor!

Yıllardır kendi bulduğu bu tarif sayesinde hastalanmıyor!

Seks karşılığında evini kiralayacağını söyleyen ev sahibi fena yakalandı

Seks karşılığında evini kiralayacağını söyleyen ev sahibi fena yakalandı

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkekler neden ayak bakımı konusunda bu kadar kötü?

Erkeklerin kara kutusu: Bakımsız ayakları!

Dünyanın en korkutucu virüslerinden bazıları

Yalnız koronavirüs yok! İşte dünyanın en korkutucu ve ölümcül virüsleri

Gana’nın dans eden cenaze taşıyıcıları koronavirüs mesajı paylaştı

Gana’nın dans eden cenaze taşıyıcılarından virüs mesajı

Yeni araştırmalara göre koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşabiliyor

Araştırmalara göre virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşabiliyor

Öğrencilerini özleyen bir öğretmen onlara güvenle sarılmanın yaratıcı bir yolunu buldu

Öğrencilerine sarılmak için yaratıcı bir yol buldu

Bronzluk takıntısı nedeniyle herkes onu siyahi sanıyor

Aslında hepsi aynı kadın! Bronzlaşma tutkusu onu bambaşka biri yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.