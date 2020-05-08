Polisten saklanan şüpheli gaz çıkartınca olanlar oldu

Kimliği bilinmeyen şüpheli 7 Mayıs’ta İngiltere Nottinghamshire yakınlarındaki bir ormanlık alana kaçmıştı. İki farklı suçtan arandığı belirtilen kişi, polisler tarafından fark edilerek gözaltına alındı.

Facebook’ta Nottinghamshire Polisi tarafından yapılan açıklama, şüphelinin nasıl yakalandığını da gözler önüne serdi.

Polis, açıklamasında; “Aranan şahıs neredeyse rüzgar gibi kaçıyordu. Ancak sabahın erken saatlerinde aranan şahıs ele geçirildi. Şahsı ele geçiren polis ‘onu neredeyse elden kaçırıyorduk, ama çok yüksek bir gaz çıkarma sesi duydum ve sesi takip ederek çalılıklara ulaştım’ “ dedi.

Bu olay bölge sakinlerini oldukça eğlendirdi. Bazıları “Polislerde iyi bir burun var” yönünde yorumlarda bulundu. Aranan kişi, saklandığı tespit edilen başka bir adamla birlikte yakalandı.

Bölge polisi, 35 yaşında olan şüphelinin mahkemeye çıkarak tutuklandığını, yakalanan diğer şahsın ise başka suçlamalar nedeniyle tutuklandığını belirtti.

Bu olay, son yıllarda şüphelilerin gaz çıkararak saklandıkları yerde bulunmasının ilk örneği değil.

2019 Temmuz’unda Missouri’de polis memurları, aranan şahsın yüksek sesle gaz çıkarması sonucu çıkan kokuyu takip ederek şüpheliyi yakalamıştı.



