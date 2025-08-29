Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Polonya'da hava gösterisi provasında F-16 savaş uçağı düştü

Polonya'da hava gösterisi provası sırasında F-16 savaş uçağı düştü. Uçağın pilotu kazada hayatını kaybetti.

Polonya'da hava gösterisi provasında F-16 savaş uçağı düştü

Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı, Radom kentinde hafta sonu düzenlenecek hava gösterisi öncesi yapılan prova sırasında düştü. Polonya ordusundan yapılan açıklamada, kaza sırasında seyircilerden ya da bölgede bulunanlardan yaralanan olmadığı belirtilerek, “Olay yerinde derhal kurtarma çalışmaları başlatıldı” denildi.

Polonya da hava gösterisi provasında F-16 savaş uçağı düştü 1

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “F-16 uçağının düşmesi sonucu bir Polonya ordusu pilotu hayatını kaybetti. Ülkesine her zaman özveri ve büyük cesaretle hizmet eden bir subaydı. Onun hatırasına saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde uçağın gösteri sırasında ‘fıçı tonosu’ manevrası yaptığı, ardından yere çarparak alevler içinde pist boyunca sürüklendiği görüldü. Kazada pistin hasar gördüğü ve hafta sonu yapılması planlanan Radom Hava Gösterisi’nin iptal edildiği duyuruldu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç kadın doğum yaptı, tazminat ödeyecek hastane battı! Genç kadın doğum yaptı, tazminat ödeyecek hastane battı!
Havayolu devinde kurallar değişti! Artık geçerli olmayacakHavayolu devinde kurallar değişti! Artık geçerli olmayacak

Anahtar Kelimeler:
Polonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Rdıvan Dilmen'den dikkat çeken F.Bahçe değerlendirmesi...

Rdıvan Dilmen'den dikkat çeken F.Bahçe değerlendirmesi...

Karaciğerinde 12 haftalık bebek bulundu

Karaciğerinde 12 haftalık bebek bulundu

Diana'nın zaman kapsülü erken açıldı! Bakın içinden neler çıktı

Diana'nın zaman kapsülü erken açıldı! Bakın içinden neler çıktı

Genç kadın doğum yaptı, tazminat ödeyecek hastane battı!

Genç kadın doğum yaptı, tazminat ödeyecek hastane battı!

Aldığı ekmekten çıkanı görünce şaştı kaldı!

Aldığı ekmekten çıkanı görünce şaştı kaldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.