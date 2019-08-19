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Polonya'da iki genç taksicinin boğazına bıçak dayayıp, paraları aldıla

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Polonya’da taksiye binen bir genç ve kız arkadaşı taksiciyi soydu. Görüntülerde, gencin, taksicinin boğazına bıçak dayadığı, genç kızın ise gülümseyerek paraları aldığı görüldü.

Olay, başkent Varşova’da meydana geldi.

17 yaşında olduğu belirtilen bir genç ve genç kız taksiciyi soydu. Taksi kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerin arka koltukta oturdukları, genç kızın ise taksi sürücüsüne ve yanındaki diğer gence bakarak gülümsediği görüldü. Ardından el çantasının içerisinden çıkardığı bıçağı taksi sürücüsünün boğazına dayayan 17 yaşındaki genç, taksi sürücüsünü tehdit etti. Bu sırada, arka koltukta oturmaya devam eden genç kızın gülmeye devam ettiği, ön koltuğa doğru uzanarak taksi sürücüsünün paralarını aldığı görüldü.

Olay yerinden kaçan 2 genç, polis tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Taksi soygun gasp

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