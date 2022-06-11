POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM 28. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2022 yılında Polis Akademisi bünyesinde yer almak üzere 8.000 lisans öğrencisi alımı yapılacak. Bunlardan 6.400 erkek ve 1.600 kadın olacak. 2.000 önlisans öğrencisinden ise 1.600 erkek ve 400 kadın yani toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak. İlgiyle takip edilen sınavın sonuçları da merak ediliyor. Peki POMEM sonuçları açıklandı mı?

2022 POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler tarafından POMEM sonuçları merak ediliyor. 28. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları ilan edildi. Söz konusu sonuçlar adaylara posta yoluyla ya da diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek. Ayrıca resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar tebligat niteliğinde olacak.

Yedekler hakkındaki sonuçlar da resmi internet sitesinde duyurulacak açıklanacak ve adaylara posta yoluyla ya da başka iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirim yollanmayacak. Yani sınav sonucunda yedek olarak belirlenmiş olan adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili kurumun internet sitesini sürekli takip etmesi gerekli.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşte POMEM başvuru şartlarından bazıları...

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Lisans, önlisan mezunları ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilmekte (Yabancı ülkeden alınmış olan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından sahip olunan denklik belgesi ile beraber alınacak.)

-Bakanlık tarafından belirlenecek taban puan ya da üzerinde KPSS puanı almış olmak.

-Şehit ya da vazife malullerinin eş ya da çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde yer alan puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin 1’inci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) almalı.)

