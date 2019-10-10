Mynet Trend

Pontus Kralı III. Alexios zamanında yapıldı! Hayran kalacaksınız

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.10.2019 08:35 | Son Güncelleme

Trabzon’un Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı’nın 4 yıl süren restorasyonu geçtiğimiz yıl tamamlandı. Restorasyonu biten Kızlar Manastırı ziyarete açılacağı günü bekliyor.

GİDİŞ
İstanbul
2019-10-17 10:00:00
Trabzon
2019-10-17 11:55:00
DÖNÜŞ
Trabzon
2019-10-24 21:35:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-24 23:25:00
373.79 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-17 15:30:00
Trabzon
2019-10-17 17:10:00
DÖNÜŞ
Trabzon
2019-10-24 12:50:00
İstanbul
2019-10-24 15:00:00
427.98 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-17 12:40:00
Trabzon
2019-10-17 14:35:00
DÖNÜŞ
Trabzon
2019-10-24 11:50:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-24 13:35:00
444.56 TL
SATIN AL

Trabzon’un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Pontus Kralı III. Alexios zamanında (1349-1390) iki teras üzerine inşa edilen Kızlar Manastırı’nda restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 yıl önce bitmesine rağmen ziyarete açılamadı. 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaların başladığı manastırda 4 yıl süren restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL’ye mal oldu. Tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır ziyarete açılacağını günü bekliyor.

Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait, restorasyonu bitene kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilen Kızlar Manastırı’nın belediyeyi devrinin yapılamadığı için ziyarete açılamadığı öğrenildi.

KIZLAR MANASTIRI

Boztepe mahallesinde şehre hakim bir yamaçta bir bulunan manastır Pontus Kralı III. Alexios zamanında (1349-1390) iki teras üzerine inşa edildi. Yüksek bir koruma duvarı ile çevrilen manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı. Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios’un eşi Theodora ve annesi Eirene’nın portreleri yer alıyor. Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılması restorasyon projesinin en önemli kısmını oluştururken, restorasyonu tamamlanan ve ziyaretçilerine açılacağı günü bekleyen Kızlar Manastırı'nın turizmde yeni bir cazibe merkezi olması bekleniyor. (İHA)

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Nostaljik yolculuğun en keyifli haliNostaljik yolculuğun en keyifli hali
'Dünya Posta Günü' sergisi meraklılarını bekliyor'Dünya Posta Günü' sergisi meraklılarını bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Kızlar Manastırı

En Çok Okunan Trend Haberler

İlber Ortaylı tavsiye etti: İşte izlenmesi gereken filmler!

İlber Ortaylı tavsiye etti: İşte izlenmesi gereken filmler!

Haluk Bilginer’den Joaquin Phoenix’e tokat

Haluk Bilginer’den Joaquin Phoenix’e tokat

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

En âlâ dizide böyle olay zinciri yok! Yasak aşkından itiraf

En âlâ dizide böyle olay zinciri yok! Yasak aşkından itiraf

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nostaljik yolculuğun en keyifli hali

Nostaljik yolculuğun en keyifli hali

'Dünya Posta Günü' sergisi meraklılarını bekliyor

'Dünya Posta Günü' sergisi meraklılarını bekliyor

Köy yaşantısı çiftlik turizmi ile gelecek nesillere aktarılacak!

Tatilcilerin yeni gözdesi: Çiftlik Turizmi!

Büyük Çamlıca Camii hakkında bilinmeyenler!

Büyük Çamlıca Camii hakkında bilinmeyenler! Neden 6 minareli?

Turizmin yeni gözdesi Tunceli!

Turizmin yeni gözdesi o ilimiz oldu!

Antik Yason Kilisesinin papaz evi yeniden inşa ediliyor

Tarihi kilisenin hemen yanında! O nokta yeniden inşa ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.