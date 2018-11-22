MAGAZİN

Popstar Bayhan'dan oyunculuk kararı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 19:59 | Son Güncelleme

Popstar yarışmasıyla üne kavuşan Bayhan, Deliler Fatih'in Fermanı filminin galasına katıldı. Bayhan, kendisine gelen oyunculuk tekliflerini kabul etmediğini açıkladı. Fatih'in Fermanı filminin galasına katıldı. Bayhan, kendisine gelen oyunculuk tekliflerini kabul etmediğini açıkladı.

Popstar Bayhan'dan oyunculuk kararı!

Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan, kendisine gelen oyunculuk tekliflerini kabul etmediğini açıkladı.

OYUNCULUK TEKLİFİ ALIYOR
Popstar yarışmasıyla üne kavuşan Bayhan, Deliler Fatih'in Fermanı filminin galasına katıldı. Erkan Petekkaya hayranı olduğunu belirten Bayhan Gürhan, sık sık oyunculuk teklifleri aldığını söyledi. Petekkaya'ya gişede bol şans dileyen Bayhan, Osmanlı padişahlarından birini canlandırmak istediğini açıkladı.

"BENİM İÇİN ÖNCELİK MÜZİK YAPMAK"

Tarihe küçük yaşlardan beri çok meraklı olduğunu dile getiren şarkıcı, "Benim için öncelik müzik yapmak. Tabii ki beni cezbedecek bir rol gelirse düşünürüm. Şimdilik oyunculuk tekliflerini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

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bayhan Popstar Bayhan deliler fatih fermanı

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