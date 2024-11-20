Popstar'ın efsane yarışmacısı o dizide! Pavyon arkadaşı olacak!

Alperen Duymaz, Cemre Baysel, Yiğit Kirazcı, Gonca Vuslateri'nin yer aldığı Leyla dizisi yeni yayın döneminde hikayesi, karakterleri ve oyuncularıyla dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

Brezilya'da yayınlanan Latin Amerika'da izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazil' isimli diziden uyarlama olan dizideki karakterler her hafta sosyal medyada gündeme geliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakterinin roman dansı çok konuşulmuştu.

POPSTAR YARIŞMACISI GELİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Nur karakterinin eski bir arkadaşı olan Fazilet geliyor. Fazilet karakterini Popstar yarışmasında bir dönem fırtınalar estiren Aydan Kaya canlandıracak.

AYDAN KAYA KİMDİR?

Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çoçuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın destağiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası olmuştur. Aydan Kaya 2003 senesinde Popstar yarışmasına katılmıştır. Popstar albümü içersinde 'Avuçlarım Kanıyor' ismindeki parçayı söylemiştir. Bu parçayla beraber Altın Kelebek Juri Özel Ödülünü aldı.Bu parçanın ardından ise Sen Mutlu ol isimli şarkıyı söylemiştir. Yılın Pop Starı ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi vermiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Fakültesi mezunudur.