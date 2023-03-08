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Popstar'ın efsanesi Osmantan Erkır'dan şaşırtan açıklama! 'Acun başımın belası'

08.03.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni serisinin konuğu Popstar'ın efsane sunucusu ve format sahibi Osmantan Erkır oldu. İlk yıllarında Teoman'a olan benzerliği ile tanınan Erkır kanallara getirdiği formatlar ile televizyon dünyasında adından söz ettirdi. Format dünyasında Acun Ilıcalı ile karşı karşıya kalan Erkır'ın eski bir açıklaması gündem oldu. 'Acun başımın belası' sözleri dikkat çekti.

Popstar'ın efsanesi Osmantan Erkır'dan şaşırtan açıklama! 'Acun başımın belası'

Youtube kanalında 'Gör Beni' isimli program ile ünlüler ve siyasi kişilerle röportajlar yapan Armağan Çağlayan bu sefer Popstar'ın efsane sunucusu ve format sahibi Osmantan Erkır'ı konuk etti. Ünlü sunucu ve yapımcının televizyon dünyasında yaşadığı zorlukların anlatıldığı programda Erkır'ın Acun Ilıcalı anısı yeniden gündeme geldi.

Kim Beşyüz Milyar İster, Kazandıran Numaralar, Altın Adamlar, En Zayıf Halka ve efsane program Popstar'ın format sahibi Osmantan Erkır, Armağan Çağlayan'a çok samimi açıklamalarda bulundu.

'Küsmedim ama yoruldum' sözleriyle dikkat çeken Erkır'ın programda bahsettiği Acun Ilıcalı ile anısı dikkat çekti.

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Televizyona uzun bir ara verdikten sonra 2013 yılında yeniden Popstar ile ekrana dönmeye hazırlanan Erkır Star Tv ile anlaşmış. Ancak tüm hazırlıkların bitmesine rağmen Acun Ilıcalı'nın Star Tv'ye geçmesiyle program iptal edilmiş.

'KANAL YÖNETİMİ FACİASI YAŞADIK'

Erkır o anısını şöyle anlattı; 'Tam hazırlandık. Star Tv'de yayınlanmak üzereydi program. Acun o dönemde Show Tv'den Survivor ile oraya geçti. Böyle olunca kanaldan bize programa yer kalmadı dendi. Yine bir kanal yönetimi faciası yaşadık.'

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'ACUN BAŞIMIN BELASI'

Programda Osmantan Erkır'ın eski bir videosu yayınlarak konuyla ilgili sözleri hatırlatıldı. Ünlü sunucu 'Acun başımın belası, konuyla ilgili onunda bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Televizyon dünyasında küslük olmaz ama verilen sözlerinde tutulması lazım' diyerek kanal yönetimindeki sorunlara dikkat çekti.

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PROGRAM YAYINLANDI

Sunucu ve format sahibi olduğu Popstar 2013 tüm bu olayların ardından yayınlanır fakat program bir sezon sürer.

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