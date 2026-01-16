Mynet Trend

Popüler Netflix dizisi kraliçeyi kızdırdı! O ismi saraya sokmadı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, ölmeden önce Netflix'te yayınlanan ve çok sevilen "The Crown" rahatsız olduğu ve bu nedenle Windsor Sarayı'nda düzenlenen prestijli resepsiyona Netflix CEO'su Sarandos'un katılmasını engellediği iddia edildi.

Popüler Netflix dizisi kraliçeyi kızdırdı! O ismi saraya sokmadı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan "The Crown" dizisinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Kraliçenin Netflix CEO'su Ted Sarandos'a tepki gösterdiği konuşuluyor.

Popüler Netflix dizisi kraliçeyi kızdırdı! O ismi saraya sokmadı 1

LİSTEDEN ÇIKARILDI

New York Post'un haberine göre 2. Elizabeth, kraliyet ailesinin tasvir ediliş şeklinden rahatsızlık duydu. Bu nedenle de Netflix CEO'su Ted Sarandos'un Windsor Sarayı'nda düzenlenen prestijli resepsiyona katılmasını engelledi. CEO davetli listesinden çıkarıldı.

Popüler Netflix dizisi kraliçeyi kızdırdı! O ismi saraya sokmadı 2

Kraliçe, dizide Prens Philip'in sert bir baba gibi gösterilmesine, Prens Charles, Prenses Diana ve Camilla Parker Bowles arasındaki aşk üçgeninin işlenmesine ve aile içi çatışmaların öne çıkarılmasına kızdığı belirtiliyor.

