Pornhub açıkladı... İşte 2018 yılında en çok aranan ve izlenenler!

Pornhub'ın yıllık rapor verilerine göre, bu sene site 33.5 milyar tık aldı. Bu, siteyi günde 92 milyon kişinin ziyaret ettiği anlamına geliyor.

Geçen seneye göre ziyaretçi sayının 5 milyon arttığı belirtilirken, Pornhub en çok aranan terimin de 'lezbiyen' olduğunu açıkladı.

Sitenin verilerine göre en çok izlenen ilk üç arasında japon animasyonu olan hentai ile olgun kadın içerikleri yer alıyor.

'2018 yılını tanımlayan aramalar' listesinin en tepesinde ise ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels var.

Yılın en popüler oyunlarından Fortnite'ın da sıkça aranması dikkat çekti. Fortnite sitede en çok aranan 15. terim oldu.

2018'in En İyi Kedileri