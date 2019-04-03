'Portakal Çiçeği Karnavalı' geri sayıma başladı!

İlkbaharla birlikte sokaklarına yayılan portakal çiçeği kokuları, sıcak insanları, ılıman iklimi ile zengin mutfağının yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Adana’da, Portakal Çiçeği Karnavalı 7’nci kez "Nisan’da Adana’da" sloganıyla başladı.100’ün üzerinde eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin organize edileceği karnavalda 6 Nisan Cumartesi günü kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej gerçekleştirilecek. Karnaval, 7 Nisan'da son bulacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, önceki karnavallarda kentin binlerce yerli ve yabancı turist ağırladığına dikkat çekerek, "Her yıl geliştirilerek devam eden Portakal Çiçeği Karnavalı, Adanamız’ın tarihi, turistik yerlerini ve kültürünü tanıtmak için de önemli bir fırsat. Tur şirketleri geniş kapsamlı programlar yaptı, bizler de turizm destinasyonları konusunda onlara destek verdik" dedi.

Kent ziyaretçilerinin keyifli vakit geçirebilecekleri bazı yerler şöyle:

Kent merkezi: Bebekli Kilise, Büyük Saat Kulesi, Tarihi Kız Lisesi, Müze Kompleksi, Ramazanoğlu Konağı, Sinema Müzesi, Yeşilçam Müzesi, Taşköprü, Tepebağ Evleri, Ulu Cami, Merkez Cami, Yağ Cami, Yeni Cami, Merkez Park, Eski Baraj