Mynet Trend

'Portakal Çiçeği Karnavalı' geri sayıma başladı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
SEYAHAT  | 03.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Adanın’nın tarihi ve doğal güzellikleri, Portakal Çiçeği Karnavalı için kente gelecek binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretini bekliyor.

'Portakal Çiçeği Karnavalı' geri sayıma başladı!

İlkbaharla birlikte sokaklarına yayılan portakal çiçeği kokuları, sıcak insanları, ılıman iklimi ile zengin mutfağının yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Adana’da, Portakal Çiçeği Karnavalı 7’nci kez "Nisan’da Adana’da" sloganıyla başladı.100’ün üzerinde eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin organize edileceği karnavalda 6 Nisan Cumartesi günü kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej gerçekleştirilecek. Karnaval, 7 Nisan'da son bulacak.

adananin-guzellikleri-ziyaretcilerini-bekliyor_3494_dhaphoto2

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, önceki karnavallarda kentin binlerce yerli ve yabancı turist ağırladığına dikkat çekerek, "Her yıl geliştirilerek devam eden Portakal Çiçeği Karnavalı, Adanamız’ın tarihi, turistik yerlerini ve kültürünü tanıtmak için de önemli bir fırsat. Tur şirketleri geniş kapsamlı programlar yaptı, bizler de turizm destinasyonları konusunda onlara destek verdik" dedi.

Kent ziyaretçilerinin keyifli vakit geçirebilecekleri bazı yerler şöyle:

adananin-guzellikleri-ziyaretcilerini-bekliyor_3494_dhaphoto1

Kent merkezi: Bebekli Kilise, Büyük Saat Kulesi, Tarihi Kız Lisesi, Müze Kompleksi, Ramazanoğlu Konağı, Sinema Müzesi, Yeşilçam Müzesi, Taşköprü, Tepebağ Evleri, Ulu Cami, Merkez Cami, Yağ Cami, Yeni Cami, Merkez Park, Eski Baraj

Aladağ ilçesi: Akören Ören Yeri, Kapuzbaşı Şelaleleri, Küp Şelaleleri, Meydan Kalesi

Ceyhan ilçesi: Kurtkulağı Kervansarayı, Sirkeli Höyüğü, Yılankale, Misis Köprüsü, Misis Mozaik Müzesi

Feke ilçesi: Feke Kalesi, Kara Kilise

adananin-guzellikleri-ziyaretcilerini-bekliyor_3494_dhaphoto4

Karaisalı ilçesi: Kapıkaya, Dokuzoluk, Çakıt Kanyonları, Kızıldağ Yaylası, Varda Köprüsü

Karataş ilçesi: Magarsus Antik Kent

Kozan ilçesi: Anavarza Antik Kent, Arıkan Konağı, Kozan Kalesi, Karasis Kalesi, Bucak Kalesi, Dağılcak Tabiat Parkı

Saimbeyli ilçesi: Saimbeyli Kalesi, Obruk Şelalesi

adananin-guzellikleri-ziyaretcilerini-bekliyor_3494_dhaphoto3

Tufanbeyli: Şar Antik Kenti

Yumurtalık ilçesi: Ayas Antik Kenti

Pozantı ilçesi: Belemedik Vadisi, Anahşa Kalesi

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Herkes bekliyordu! Bugün açılıyorHerkes bekliyordu! Bugün açılıyor
Asırlık çınarların altında tarihe yolculuk yapın!Asırlık çınarların altında tarihe yolculuk yapın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana portakal çiçeği karnavalı seyehat

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mamut Art Project bugün açılıyor

Herkes bekliyordu! Bugün açılıyor

Asırlık Çınar Ağaçlarının Altında Tarihe Yolculuk Yapılan Yer: Trilye

Asırlık çınarların altında tarihe yolculuk yapın!

Ukraynalı çiftin, dünya turunda çocukları dünyaya geldi

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...

Alaçatı Ot Festivali 4 Nisan'da başlıyor

Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...

Yeni rekor mu geliyor? Antalya'ya turist yağıyor

Antalya'ya turist yağıyor

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.