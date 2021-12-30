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Portakal soslu ördek nasıl yapılır? Portakal soslu ördek malzemeleri neler?

30.12.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haberimizde yer alan tarif ile siz de evinizde nar gibi kızarmış, leziz, yumuşacık bir portakal soslu ördek pişirebilirsiniz. Üstelik hazırlanışı da düşünüldüğü kadar zor değil. Peki Portakal soslu ördek nasıl yapılır? Portakal soslu ördek malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Portakal soslu ördek nasıl yapılır? Portakal soslu ördek malzemeleri neler?

Portakal soslu ördek tarifi araştırılıyor. Portakal soslu ördek yapmak için 1 adet pekin ördeği, 1/4 (çeyrek) adet kabak, 1/4 (çeyrek) portakal tabak için gibi malzemeler gerekiyor. İşte portakal soslu ördek tarifi ve malzemeleri...

PORTAKAL SOSLU ÖRDEK MALZEMELERİ

  • 1 adet pekin ördeği (2 porsiyon için)
  • 1 adet patates
  • 1/4 (çeyrek) adet kabak
  • 1 adet portakal(sos için)
  • 1/5 adet havuç
  • Az tereyağı
  • 1/2 (yarım) adet elma
  • Az taze kekik biberiye
  • 1/4 (çeyrek) portakal tabak için

Portakal soslu ördek nasıl yapılır? Portakal soslu ördek malzemeleri neler?

PORTAKAL SOSLU ÖRDEK NASIL YAPILIR?

Ördekleri sıkıca folyo kağıdına koyun ve 110 derece fırında 5 saat pişirin. Eğer yüksek ateşte pişirirseniz kuru olur. Patatesi soyun ve haşlayın. Tereyağı ile elmayı soyup soteleyin. Haşlanmış ve ezilmiş patatesi ilave edin, tuz biber ekleyin. Kabağı 4 cm kesin ve içini çıkarın. Kaynar tuzlu suya atıp 2 dakika içinde çıkarın, buza koyun. Havucu 4 cm boyunda kesin ve kaynar tuzlu suya atıp 2 dakika sonra buzlu suya çıkarın. Pişmiş ördekleri 2 but 2 göğüs olarak ayıklayın. Fırından çıkan tepsinin yağını süzün ve ocağa koyun, altını açın. Kalan kemikleri ve parçaları fırından çıkardığınız tepsiye koyun. Portakalı dilimleyin ve tepsiye atın. Su ekleyip kaynatın süzdürün ve gerekirse az miktarda nişasta ile bağlayın. Sunum kısmında ayıklanmış ördekleri ördek sos ile tavada kaynatın, havuçları kabakların içine koyun tuz biber ilave edin, ısıtın. Sotelenen elma ve patatese ördek sostan biraz ekleyin, portakal dilimi çıkartın. Afiyet olsun...

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