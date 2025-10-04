SPOR

Portekiz'de Porto-Benfica maçı öncesi virüs problemi! Jose Mourinho'nun başı fena dertte... Maç ertelenir mi?

5 Ekim akşamı oynanacak olan Porto-Benfica maçı öncesi deplasman takımında panik yaşanıyor. Benfica’da birçok oyuncu ve teknik direktör Jose Mourinho’nun virüse yakalandığı ve maçın ertelenebileceği bildirildi.

Portekiz'de Porto-Benfica maçı öncesi virüs problemi! Jose Mourinho'nun başı fena dertte... Maç ertelenir mi?
Burak Kavuncu

Portekiz Ligi’nde haftanın en önemli maçlarından olan Porto-Benfica maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Derbi öncesi virüs problemiyle uğraşan Benfica’da birçok futbolcu ve teknik direktörün hastalıkla boğuştuğu iddia edildi. Dev maç öncesi antrenmanlara çıkamayan oyuncuların maça nasıl hazırlanacakları büyük merak konusu.

AYNI VİRÜS BULAŞTI!

Portekiz de Porto-Benfica maçı öncesi virüs problemi! Jose Mourinho nun başı fena dertte... Maç ertelenir mi? 1

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Mourinho, hafta içinde Chelsea ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi yüksek ateş ve grip benzeri semptomlar yaşadığını itiraf etti. Benfica’da sağlık ekibinin durumu yakından takip ettiği belirtildi.

ERTELENME OLUR MU?

Portekiz de Porto-Benfica maçı öncesi virüs problemi! Jose Mourinho nun başı fena dertte... Maç ertelenir mi? 2

Basında yer alan bilgilere göre Porto - Benfica maçının ertelenme ihtimali gündeme gelse de, Benfica yönetiminin şu an için böyle bir başvuruda bulunmayı düşünmediği iddia edildi. Portekiz kurallarına göre bir takımın sahaya çıkacak en az 13 oyuncusu (bir kaleci dahil) bulunmadığı takdirde maç ertelenebiliyor.

