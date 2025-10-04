Portekiz'de Porto-Benfica maçı öncesi virüs problemi! Jose Mourinho'nun başı fena dertte... Maç ertelenir mi?

Portekiz Ligi’nde haftanın en önemli maçlarından olan Porto-Benfica maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Derbi öncesi virüs problemiyle uğraşan Benfica’da birçok futbolcu ve teknik direktörün hastalıkla boğuştuğu iddia edildi. Dev maç öncesi antrenmanlara çıkamayan oyuncuların maça nasıl hazırlanacakları büyük merak konusu.

AYNI VİRÜS BULAŞTI!

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Mourinho, hafta içinde Chelsea ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi yüksek ateş ve grip benzeri semptomlar yaşadığını itiraf etti. Benfica’da sağlık ekibinin durumu yakından takip ettiği belirtildi.

ERTELENME OLUR MU?

Basında yer alan bilgilere göre Porto - Benfica maçının ertelenme ihtimali gündeme gelse de, Benfica yönetiminin şu an için böyle bir başvuruda bulunmayı düşünmediği iddia edildi. Portekiz kurallarına göre bir takımın sahaya çıkacak en az 13 oyuncusu (bir kaleci dahil) bulunmadığı takdirde maç ertelenebiliyor.