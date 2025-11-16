Portekiz, Ermenistan kalesine dinlene dinlene gol attı! Tarihi farkın geldiği maçta üstelik Cristiano Ronaldo bile yoktu...

SPOR

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda Portekiz, Dragao Stadı’nda konuk ettiği Ermenistan’ı 9-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek grup liderliğini resmen ilan etti. Bu sonuçla Portekiz, turnuvanın en formda takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Emre Şen

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda Portekiz, Dragao Stadı’nda konuk ettiği Ermenistan karşısında adeta gol yağdırdı. Ev sahibi ekip sahadan 9-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Portekiz’in gollerini Bruno Fernandes (3), Joao Neves (3), Gonçalo Ramos, Renato Veiga ve Francisco Conceiçao kaydederken, Ermenistan’ın tek golünü Eduard Spertsyan attı.

Bu sonuçla Portekiz, grubu 13 puanla lider olarak tamamladı. Ermenistan ise topladığı 3 puanla grubun son sırasında yer aldı. Portekiz’in etkileyici performansı, Dünya Kupası öncesi dikkatleri üzerine çekti.

RONALDO YİNE KATILIYOR!

Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası ile birlikte altıncı kez turnuvada boy gösterecek. Daha önce 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022’de forma giyen Ronaldo, 2026’da da ülkesini temsil edecek. Bu başarı, efsanevi futbolcunun uluslararası arenadaki istikrarını ve kariyerinin uzun solukluluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

CRISTIANO RONALDO FORMA GİYEMEDİ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda Portekiz, Dragao Stadı’nda Ermenistan’ı ağırladı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Cristiano Ronaldo sahada yer almazken, ev sahibi ekibin üstün performansı dikkatlerden kaçmadı.

Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Ermenistan Portekiz
