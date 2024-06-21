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Portekiz'in yıldız ismi Diego Jota'dan Türkiye maçı öncesi Arda Güler için olay sözler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 08:33
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A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, Arda Güler için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Portekiz'in yıldız ismi Diego Jota'dan Türkiye maçı öncesi Arda Güler için olay sözler!
Diogo Jota

Diogo Jota

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Liverpoollu oyuncu, "Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak, Çekya'dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan'ın verdiği alanları vermeyeceğiz." dedi.

"ÇEKYA'DAN DAHA İYİLER"

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Türkiye'nin Çekya'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Jota, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı, bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz. Oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya'dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER HAKKINDA FİKRİM YOK"

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Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında konuşan Diogo Jota, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark yaratmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız." sözlerini sarf etti.

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