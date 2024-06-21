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Portekiz maçı öncesi Arda Güler gelişmesi! Ronaldo ve arkadaşlarının tadı kaçacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.06.2024 16:53
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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. Hafif sakatlığı nedeniyle dün yapılan idmanda yer almayan Arda Güler, bugün takımla birlikte çalıştı.

Portekiz maçı öncesi Arda Güler gelişmesi! Ronaldo ve arkadaşlarının tadı kaçacak...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Koşuyla başlayan idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Portekiz karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

ARDA GÜLER ANTRENMANDA YER ALDI

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Yorgun olduğu gerekçesiyle dün dinlendirilen ve idmana katılmayan Arda Güler de bugünkü antrenmanda yer aldı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN YENİ SAÇ STİLİ

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Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın saçlarını sarıya boyatması ise dikkat çekti.

Ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 17.15'te hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek. A Milli Takım oyuncuları, Türkiye-Portekiz maçının oynanacağı BVB Stadyumu'nda TSİ 20.45'te bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise TSİ 21.00'de stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Portekiz Türkiye Arda Güler euro 2024
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