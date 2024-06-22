Portekiz maçı öncesi dikkat çeken fotoğraf! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 'moral' için geldi ama bir tek Hakan Çalhanoğlu gülüyordu

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, bu akşam Portekiz'le karşılaşacak. İlk maçta Gürcistan karşısında 3-1'lik skorla sahadan ayrılan Millilerde tek hedef 3 puan.

SAATLER KALA GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF KARESİ

Son 16'ya kalma ve grup liderliği için büyük önem taşıyan mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Milliler kampa girerken, 19.00'da başlayacak mücadeleye saatler kala paylaşılan bir fotoğraf karesi gündem yarattı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'DEN 'MORAL' ZİYARETİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, mücadele öncesi takıma moral vermek için kampı ziyaret etti.

ÇALHANOĞLU HARİÇ, KİMSENİN YÜZÜ GÜLMEDİ

Söz konusu ziyaret sırasında paylaşılan fotoğraf karesinde Hakan Çalhanoğlu hariç, diğer tüm futbolcuların moralinin bozuk olması ise dikkat çekti.







