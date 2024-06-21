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Portekiz-Türkiye maçına bir garip hakem... Şikeden yargılandı! Bellingham onun için öyle şeyler demişti ki!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 11:14
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EURO 2024'teki kritik Portekiz maçının oynanmasına kısa bir süre kala karşılaşmanın hakemi belli olurken, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer'in atanması olay oldu. İşte detaylar...

Portekiz-Türkiye maçına bir garip hakem... Şikeden yargılandı! Bellingham onun için öyle şeyler demişti ki!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takımımızın gruptaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin oynanmasına az bir zaman kala, maçın hakemi açıklanırken karşılaşmaya Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer atanmıştı.

Ancak 43 yaşındaki hakemin isminin daha önce ülkesinde şike ile anıldığı ortaya çıktı.

ŞİKE SORUŞTURMASI GEÇİRDİ

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2004 yılında Almanya 2.ligi ve bölgesel lig maçlarında yardımcı hakem olan Felix'in görev yaptığı birçok maç için şike soruşturmasından geçti.

2014 yılında Alman Die Zeit Gazetesi skandala karışanlara karşı Alman Futbol Federasyonu'nun hazırladığı kapsamlı bir dosyada bugünkü FIFA hakemi olan Felix Zweyer'in rolünü ortaya çıkardı.

Zwayer'in Mayıs 2004'te SV Wuppertal ile Werder Bremen amatörleri arasında oynanan bölgesel lig maçında "Wuppertaler SV'nin yardımcı hakem olarak kritik durumlardan kaçınması" amacıyla 300 euroyu kabul ettiği ileri sürüldü.

BELLINGHAM'I DA ÇILDIRTMIŞTI

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Jude Bellingham’ın Aralık 2021’de Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanan maçtan sonra Zwayer için sert sözler kullanmıştı.

O dönem forma giydiği Dortmund'a vermediği penaltı sonrası Zwayer'i ağır sözlerle eleştiren Bellinhgam, "Almanya'nın en büyük maçına, kariyerinde şike yapan bir hakeme görev veriyorsunuz, ne bekliyorsunuz ki!" çıkışını yapmıştı.

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