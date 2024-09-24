Portekizlileri mest etti! ''Sanki sihirli bir değnek...'' Kerem Aktürkoğlu resitali devam ediyor!

Portekiz ligi'nin 6.haftasında Benfica deplasmanda Boavista'ya konuk oldu.
Portekiz ekibi maçı 3-0 kazanırken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmada iki asiste imza attı. Milli yıldız şu ana kadar sergilediği performansıyla Portekiz'in gündemine oturdu.
Portekiz basını, Benfica formasıyla üçüncü resmi maçında iki asistlik performans ortaya koyan Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdılar. Kerem'in kaçırdığı gole de vurgu yapan Portekizliler, yıldız futbolcuyla ilgili şunları söyledi:
"Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı. İlk yarıda tam anlamıyla 'alev alan' 17 numara, Benfica'nın ilk golü için Vangelis Pavlidis'e asist yaptı. Kerem ardından Orkun'un golünde de pası veren isimdi."
"Aktürkoğlu soldan iyi bir hareketle Pavlidis'i topla buluşturdu ve Yunan oyuncu, topu ağlara gönderdi. Aktürkoğlu daha sonra adını golcüler listesine ekleme şansına sahipti ancak fırsatı kaçırdı.
"Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı.
"Golü atabilirdi, her şeyi yapabilirdi! Ancak cesaretini kaybetmedi ve 63. dakikada Boavista'nın hızlı atağını etkisiz hale getirmek için Benfica'nın son adamı olarak savunma görevine çıktı. Sahadan yorgun bir şekilde ayrıldı."
"Ajitatör, yardımcı, takım oyuncusu, gerçek bir keşif olan Aktürkoğlu'nun sanatçılığına; neşesini yeniden kazanan ve bayrağı devralan, Schmidt'in onun hakkında söylediği ve ondan asla alamadığı her şeyi haklı çıkaran Orkun Kökçü'nün yeniden doğuşuna hayranlık duyuyorum."
"Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı."
Benfica, Bessa'yı 'Türk hamamına' çevirdi. Aktürkoğlu ve Kökçü, Kırmızılar'ın bu kez Boavista karşısında aldığı galibiyette belirleyici oldu."
Milli yıldız yeni takımıyla şu ana kadar üç maçta forma giydi. Bu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.