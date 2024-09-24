Portekizlileri mest etti! ''Sanki sihirli bir değnek...'' Kerem Aktürkoğlu resitali devam ediyor!

Portekiz ligi'nin 6.haftasında Benfica deplasmanda Boavista'ya konuk oldu.

Portekiz ekibi maçı 3-0 kazanırken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmada iki asiste imza attı. Milli yıldız şu ana kadar sergilediği performansıyla Portekiz'in gündemine oturdu.

PORTEKİZ BASININDA GÜNDEM KEREM AKTÜRKOĞLU

Portekiz basını, Benfica formasıyla üçüncü resmi maçında iki asistlik performans ortaya koyan Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdılar. Kerem'in kaçırdığı gole de vurgu yapan Portekizliler, yıldız futbolcuyla ilgili şunları söyledi:

GLOROSIO 1904: 'HOGWARTS BÜYÜSÜNÜ TAŞIDI'

"Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı. İlk yarıda tam anlamıyla 'alev alan' 17 numara, Benfica'nın ilk golü için Vangelis Pavlidis'e asist yaptı. Kerem ardından Orkun'un golünde de pası veren isimdi."

ZEROZERO: 'KEREM FIRSATI KAÇIRDI'

"Aktürkoğlu soldan iyi bir hareketle Pavlidis'i topla buluşturdu ve Yunan oyuncu, topu ağlara gönderdi. Aktürkoğlu daha sonra adını golcüler listesine ekleme şansına sahipti ancak fırsatı kaçırdı.

A BOLA: 'SANKİ SİHİRLİ BİR DEĞNEK...'

"Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı.

'CESARETİNİ KAYBETMEDİ'

"Golü atabilirdi, her şeyi yapabilirdi! Ancak cesaretini kaybetmedi ve 63. dakikada Boavista'nın hızlı atağını etkisiz hale getirmek için Benfica'nın son adamı olarak savunma görevine çıktı. Sahadan yorgun bir şekilde ayrıldı."

JOSE MANUEL DELGADO (A BOLA YAZARI): 'GERÇEK BİR KEŞİF!'

"Ajitatör, yardımcı, takım oyuncusu, gerçek bir keşif olan Aktürkoğlu'nun sanatçılığına; neşesini yeniden kazanan ve bayrağı devralan, Schmidt'in onun hakkında söylediği ve ondan asla alamadığı her şeyi haklı çıkaran Orkun Kökçü'nün yeniden doğuşuna hayranlık duyuyorum."

RECORD: 'GECEYİ TAM İSTEDİĞİ GİBİ BİTİREMEDİ'

"Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı."

NOTICIASAOMINUTO: 'TÜRK HAMAMINA ÇEVİRDİ!'

Benfica, Bessa'yı 'Türk hamamına' çevirdi. Aktürkoğlu ve Kökçü, Kırmızılar'ın bu kez Boavista karşısında aldığı galibiyette belirleyici oldu."

BENFICA FORMASIYLA BU SEZON

Milli yıldız yeni takımıyla şu ana kadar üç maçta forma giydi. Bu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.