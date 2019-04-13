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Pos makinesiyle taksitli fuhuş! Böyle yakalandılar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Son Durak" isimli operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 13 kadına işlem yapıldı. Fuhuş yapan kadınların nakit parası olmayan müşterilerine de pos makinesiyle taksit imkanı sağladığı tespit edildi.

Pos makinesiyle taksitli fuhuş! Böyle yakalandılar

Balıkesir merkezli İzmir, Konya, Yalova ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda Kırgızistan, Ukrayna, Rusya ve Özbekistan ile Türk vatandaşlarının arasında bulunduğu 13 kadın ve 42 şüpheli yakalandı. Ahlak Büro Amirliğine getirilerek sorguları gerçekleştirilen kadınların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı, yakalanan diğer 42 şüpheliden 33'ünün ise adliyeye sevk edileceği bildirildi. Öte yandan kadınları fuhuş amaçlı pazarlayan kişilerin sosyal medya üzerinden müşterilere kadınların fotoğraflarını gönderdiği ve seçilen kadın üzerine fiyat anlaşması yaparak post makinesiyle taksit yaptığı tespit edildi.

alci

Yapılan operasyonda kadınların üzerinden pos makinesi, 25 adet cep telefonu, 3 bin 900 dolar, 4 bin 925 Türk lirası, 870 somu (Kırgızistan parası) ve çok sayıda cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliye çıkarılacak. (İHA)

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Balıkesir fuhuş son durak fuhuş operasyonu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kurumsallaşma bekliyoruz artık bu meslekte. çıtayı yükseltecek var mı?
Bir günah işle dokuz ay bedel öde. Taksitli seviş devrini de gördü ya şu gözler. Ulan taksitli işe girdin bu ay tamam, önümüzdeki aylarda el arabasıyla mı gezeceksin.
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