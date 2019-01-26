Poseidon heykeli fırtınaya direnemedi

Didim’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkilerken; fırtına sebebiyle Yalı Caddesindeki Poseidon heykeli devrildi.
Yunan mitolojisinden denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon heykelinin yıkıldığını gören esnaflar ve vatandaşlar, konuyu Didim Belediyesine bildirirken, Poseidon heykelinin yıkıldığı gören Didimliler de olayı sosyal medyadan duyurdu.
Heykel 2012 yılında Didim’e gelen tatilcilerin dikkatini çekmek ve turizmde çeşitlilik oluşturmak amacıyla konulmuştu.
(İHA)
Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var
Gülmekten kırdı geçirdi! '"Ağır yaşamlar..."
Yıl: 1923... Ulu Önder Atatürk'ün sağındaki kişi...
Kafenin önünde herkesi duygulandıran olay!
Her şey iyi bir ilişki bulmak için...
Bedelli askerlik bu kez caps'lere konu oldu
Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...
Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!
Instagram'dakiyle gerçekteki uyuşmayınca... Bakın ne yaptı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum