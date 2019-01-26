TREND

Poseidon heykeli fırtınaya direnemedi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 26.01.2019 01:07 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına, Yalı Caddesi üzerinde bulunan Poseidon heykelini devirdi.

Poseidon heykeli fırtınaya direnemedi

Didim’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkilerken; fırtına sebebiyle Yalı Caddesindeki Poseidon heykeli devrildi.

Yunan mitolojisinden denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon heykelinin yıkıldığını gören esnaflar ve vatandaşlar, konuyu Didim Belediyesine bildirirken, Poseidon heykelinin yıkıldığı gören Didimliler de olayı sosyal medyadan duyurdu.

2

Heykel 2012 yılında Didim’e gelen tatilcilerin dikkatini çekmek ve turizmde çeşitlilik oluşturmak amacıyla konulmuştu.

(İHA)

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Böyle sapıklık görülmediBöyle sapıklık görülmedi
Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar varTekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Didim Poseidon heykeli fırtına

En Çok Okunan Trend Haberler

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böyle sapık görülmedi! Eve gizlice girip çamaşırlarını koklamış

Böyle sapıklık görülmedi

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

Bursa'daki kafenin tahtasını görenler duygulandı!

Kafenin önünde herkesi duygulandıran olay!

Böylesi görülmedi! Düğünde 10 metrelik takı

Böyle bir olay daha önce ne görüldü ne de duyuldu!

2019'da yazın havalar nasıl olacak? Korkutan uyarı: 2018'den daha sıcak olacak

2019 için uzmanlardan korkutan uyarı!

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.