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Poseidon'un Mızrağı Bursa'dan çıktı! Roma dönemine ait olduğu iddia edilen mızrak balıkçının ağına takıldı

Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik'te gölden Poseidon Mızrağı diye bilinen mızrak ucu çıktı. Bir balıkçının ağına takılan mızrak ucu müze müdürlüğüne teslim edildi. Mızrak ucunun Roma dönemine ait olduğu iddia ediliyor.

Poseidon'un Mızrağı Bursa'dan çıktı! Roma dönemine ait olduğu iddia edilen mızrak balıkçının ağına takıldı
Çiğdem Sevinç

İznik'e bağlı Göllüce Mahallesinde sabah saatlerinde gümüş balığı avlamak için arkadaşları ile göle ağ atan Osman Erim, ağın içinde balıkların dışında farklı bir cisim olduğunu farketti.

Kıyıya yanaşan balıkçı Erim, mızrak ucunu teslim etmek için müze müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

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TARİHİ ESER OLABİLİR

Konuyla ilgili açıklama yapan balıkçı Osman Erim, "Sabah saatlerinde göle açıldık. Gümüş balığı ağlarını attık. Balıkların dışında mızrağa benzeyen bir cisim bulduk. Tarihi eser olabilir diye yetkililere teslim edeceğim" diye konuştu.

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POSEİDON MIZRAĞI'NIN ANLAMI

Poseidon Mızrağı Yunan mitolojisine göre, mitollojik karakter Poseidon'un su kaynakları, atlar, deprem. deniz, tsunami ve fırtınada yere vurarak kullandığı 3 uçlu mızrak olarak bilinir.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İznik Roma Poseidon
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